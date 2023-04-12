Шмигаль прибув із візитом до США: чого очікувати

Очільник уряду заявив, що очікує від поїздки чергову військову та санкційну підтримку. Окрім цього – нові домовленості щодо підтримки України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 12 квітня, прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки. Там у нього заплановано ряд зустрічей. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Шмигаль повідомив, що очікує від поїздки чергову військову та санкційну підтримку. Окрім цього – нові домовленості щодо підтримки України.

«Починаємо роботу в США. Військова, фінансова, санкційна підтримка, залучення інвестицій та допомога у відновленні. Обговоримо всі ці питання з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, керівництвом Світового банку, МВФ, USAID, ЄІБ та іншими. Розраховуємо на нові домовленості», – написав прем’єр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, вчора Шмигаль був з робочим візитом у Канаді. Там він зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та віцепрем’єр-міністром – міністром фінансів Канади Христею Фріланд. Шмигаль назвав свій візит до Канади та проведені там переговори ефективними та продуктивними.

Канада оголосила про новий пакет військової допомоги: 21 тис. штурмових гвинтівок, 38 кулеметів, понад 2,4 млн патронів.

А також запровадила черговий пакет обмежень проти російських юридичних і фізичних осіб.