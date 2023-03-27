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«Путін – розумник». Трамп знову оскандалився своєю заявою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Путін – розумник». Трамп знову оскандалився своєю заявою
фото з відкритих джерел

Трамп: «Путін хотів миру, тому почав стягувати війська до українських кордонів»

Колишній президент США та можливий кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп пообіцяв завершити війну в Україні за 24 години після свого обрання на другий термін. Про це він сказав на передвиборчому мітингу.

«Я збираюся досягти врегулювання дуже швидко. Це врегулювання буде здійснено протягом 24 годин. Стоячи сьогодні тут перед вами, я – єдиний кандидат, який може дати цю обіцянку. Я стану на заваді третій світовій війні, до якої ми наближаємося», – сказав він.

Трамп зазначив, що добре ладнав з російським диктатором Володимиром Путіним. І Путін «хотів миру», тому почав стягувати війська до українських кордонів.

«Я розмовляв з Путіним, я добре ладнав з Путіним. Чотири роки ви про це (війну – «Главком») не чули. Та як тільки я пішов – чи як ви хочете описуйте ту катастрофу – вони росіяни почали виставляти війська на кордон. Навіть тоді він не хотів цього робити. Він хотів миру. Він хотів частину, тепер, видається, він отримає все», – додав Трамп.

Експрезидент США назвав Путіна «розумником» і додав, що пишається, що був єдиним президентом за останнє десятилітня, який не починав нової війни. Також він звинуватив адміністрацію президента Джо Байдена у тому, що вона навіть не намагається вести переговори з президентом Путіним.

Нагадаємо, раніше колишній президент США Дональд Трамп заявив, що заради збереження миру, Росії слід було дозволити відібрати частину українських територій.

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Теги: США Дональд Трамп путін росія війна

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