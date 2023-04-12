Південна Корея «позичить» США 500 тис. артилерійських снарядів – ЗМІ

Законодавство Південної Кореї забороняє постачання зброї країнам, які перебувають у стані конфлікту

Після того, як з витоків з Пентагону стало відомо про коливання Сеула щодо передачі боєприпасів США, з'ясувалося також, що минулого місяця адміністрація американського президента Джо Байдена підписала контракт з корейським урядом і оборонною промисловістю на отримання 500 тисяч 155-мм снарядів корейського виробництва як кредиту. Про це повідомляє Dong-A Ilbo з посиланням на джерела.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також зазначається, що в минулому році США закупили у Південній Кореї 100 тис. таких снарядів і запросили ще 100 тис. в лютому поточного року. Сеул погодився надати в п'ять разів більше, але в борг. Це приблизно половина від кількості снарядів, які США надали Україні протягом 2022 року. Надані «в оренду» снаряди залишаються власністю корейського уряду і мають бути згодом повернуті.

Видання зазначає, що надання снарядів за такою схемою дозволяє уряду Південної Кореї бути впевненим, що зброя не потрапить в Україну, мінімізувати дипломатичні ризики і уникнути проблем у відносинах з Росією.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Знайшовши спосіб сумлінно відповісти на прохання Сполучених Штатів, нашого кровного союзника, при цьому дотримуючись державного принципу не надавати летальну зброю Україні, ми вирішили замість цього надавати її на умовах оренди, значно збільшивши постачання снарядів», – зазначає джерело.

Рішення про надання боєприпасів було прийнято напередодні візиту президента Південної Кореї Юн сік Йолі в Сполучені Штати і саміту між Кореєю і США в кінці цього місяця. Джерела Dong-A Ilbo стверджують, що США просили про підтримку, але не наполягали на наданні зброї.

«Американська сторона не просила беззастережної підтримки зброєю. ... Вони заохочували нашу участь, кажучи, що вони стурбовані війною, оскільки це займе багато часу і може стати серйозним. Враховуючи відносини РК і США в той час, це була не та ситуація, коли ми могли тільки дотримуватися своєї позиції», – додали в Dong-A Ilbo&

Зазначимо, що законодавство Південної Кореї забороняє постачання зброї країнам, які перебувають у стані конфлікту. Відповідно, щоб поставити летальну зброю Україні, країна мала б внести законодавчі зміни. Влада дала зрозуміти, що не робитиме цього, побоюючись завдати шкоди торговим відносинам з Росією.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В результаті витоку секретної військової інформації, яку розслідує Пентагон, стало відомо, що Сеул коливався щодо поставок боєприпасів Вашингтону. Нібито головні помічники президента Південної Кореї Юн Сук Йоля висловлювали побоювання, що зміна позиції Південної Кореї, яка виступає проти постачання Україні зброї, розглядалася б як торг перед візитом глави держави до Вашингтона. Згодом ці чиновники були звільнені. 11 квітня адміністрація президента Південної Кореї прокоментувала витік і заявила, що зміст документів з нього було «зміненим» і «помилковим».

Як повідомлялося, 7 квітня в соцмережах з'явилася нова порція американських секретних документів щодо України, Близького Сходу та Китаю.

До слова, розслідувачі Bellingcat знайшли можливі першоджерела «злитих матеріалів Пентагону». Ці документи почали з’являтися в мережі ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах.

Раніше американські високопосадовці в коментарі Reuters заявили, що до зливу секретних документів Пентагону про війну в Україні, ймовірно, причетна Росія або проросійські елементи.

В Офісі президента заявили, що злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, у Білому домі наразі не знають, хто стоїть за витоком секретних документів.