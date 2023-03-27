Світ не дозволить Китаю загарбати Росію. Головна причина

Китай – це гігантська купа зла, яка генерує нову геополітику

Упоротість фантазій на тему «Китай забере собі пів росії» – це цікавий епізод у серії наївного інфантилізму, і він є дуже милим якраз через свою некривдність і безневинність.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Та якраз навпаки: світ робитиме все можливе, аби Китай територіяльно залишався в глибині Азії. Умовно: якби кордон Китаю пролягав по Уралу – це був би найстрашніший сон для всієї Європи. І наш у першу чергу, бо Урал – це 2500 км від східного кордону України.

Китай – це гігантська купа зла, яка генерує нову геополітику. Аби мати бодай побіжне уявлення про це – кілька цитат із редакційної статті The Economist:

Будь ласка, читайте текст після реклами