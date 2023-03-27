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Остап Дроздов Журналіст

Світ не дозволить Китаю загарбати Росію. Головна причина

glavcom.ua
Пекін вірить у невблаганний занепад світового порядку, очолюваного Америкою
фото з відкритих джерел

Китай – це гігантська купа зла, яка генерує нову геополітику

Упоротість фантазій на тему «Китай забере собі пів росії» – це цікавий епізод у серії наївного інфантилізму, і він є дуже милим якраз через свою некривдність і безневинність.

Та якраз навпаки: світ робитиме все можливе, аби Китай територіяльно залишався в глибині Азії. Умовно: якби кордон Китаю пролягав по Уралу – це був би найстрашніший сон для всієї Європи. І наш у першу чергу, бо Урал – це 2500 км від східного кордону України.

Китай – це гігантська купа зла, яка генерує нову геополітику. Аби мати бодай побіжне уявлення про це – кілька цитат із редакційної статті The Economist:

  • …Сі вірить у невблаганний занепад світового порядку, очолюваного Америкою, з його декларованою турботою про правила і права людини. Він прагне перетворити його на трансакційну систему угод між великими державами…
  • …Китай безжально розіграв незручну для України карту. Його цілі витончені: забезпечити підпорядкованість росії, але не настільки слабку, щоб режим путіна не витримав…
  • …Сі представив «Глобальну цивілізаційну ініціативу», в якій стверджується, що країни повинні утримуватися від нав'язування власних цінностей або моделей іншим і від розпалювання ідеологічної конфронтації.
  • …Сі просуває китайську модель економічного зростання, яка дозволяє мати справу з автократичними державами, не нав'язуючи їм умов. Цей трансакційний світогляд має більшу підтримку за межами Заходу, ніж ви можете собі уявити…
  • …Китай не вірить у демократію, права людини та обмеження великих держав. Китай завжди підтримує правлячі еліти, якими б жорстокими вони не були. Китай – наддержава, яка прагне впливу без завоювання прихильності і влади без довіри й прав людини…
  • …Одне з завдань полягає в тому, щоб не допустити втягування України у фальшиву мирну угоду, а західним країнам – поглибити свої оборонні альянси, включно з НАТО.
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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія США Китай

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