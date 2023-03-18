Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі

Триває 388-ма доба повномасштабної війни Росії проти України

У ніч на 18 березня російські окупанти атакували Україну дронами Shahed, а по Запоріжжю вдарили ракетами. Світ схвально відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 18 березня.

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Нічна атака дронами на Україну

У ніч на 18 березня в Україні тривала масштабна тривога. Російські окупанти влаштували чергову атаку дронами по Україні.

Вибухи пролунали у чотирьох областях. Зокрема, на Дніропетрощині є влучання двох БПЛА в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську.

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Під час тривоги було збито 11 з 16 випущених дронів Shahed.

Удар ракетами по Запоріжжю

Вночі 18 березня російські війська обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. Ракети С-300 були спрямовані в територію одного з житлових комплексів. Снаряди влучили в один з об'єктів цього комплексу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч житлові багатоквартирні будинки: фасади, вікна, дахи.

За даними секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, російська ракета зруйнувала заклад громадського харчування.

Реакція Білого дому на ордер для Путіна

Президент Сполучених штатів Америки Джо Байден заявив, що рішення суду в Гаазі про видання ордеру Путіну є «дуже сильною позицією».

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Крім того, у США не сумніваються, що дії Росії в Україні можна кваліфікувати як воєнні злочини. Про це йдеться в заяві речниці Ради нацбезпеки Білого дому Едрієн Ватсон.

Протести в Парижі

Увечері п’ятниці у Парижі під час нової демонстрації проти підвищення пенсійного віку сталися сутички між поліцією та протестувальниками.

Мітинг у п’ятницю став продовженням аналогічних подій у четвер. Причиною виходу на вулиці стало рішення президента Франції Емануеля Макрона затвердити суперечливу пенсійну реформу без голосування у парламенті за спеціальною процедурою.

Деякі протестувальники скандували гасло «Макрона у відставку» на площі Згоди біля будівлі Національної асамблеї у Парижі. Reuters зазначає, що поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, аби припинити заворушення.

ООН фіксує злочини проти людяності в Білорусі

В ООН повідомили про численні порушення прав людини в Білорусі, а деякі з них можуть прирівнюватися до злочинів проти людяності. Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

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Повідомляють, що звіт охоплює період з травня 2020-го по грудень 2022 року. Він ґрунтується на опитуванні 207 жертв та свідків. Також для звіту проаналізували понад 2,5 тисячі доказів, а саме фотографій, відео, медичної та судової документації.