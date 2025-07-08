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Трамп зустрівся з Нетаньягу у Білому домі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп зустрівся з Нетаньягу у Білому домі
Трамп зустрівся з Нетаньягу
фото: Reuters

Під час спілкування з репортерами Трамп зробив декілька заяв про Україну

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прибув до Вашингтону для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. У Білому домі для Нетаньягу організували вечерю, а перед цим, лідери коротко поспілкувались з пресою, передає «Главком».

Трамп похизувався перед журналістами, що США провели «чудову» операцію в Ірані та анонсував переговори з Тегераном щодо ядерної програми.

Нетаньягу своєю чергою додав: «Ми можемо досягти миру між нами та всім Близьким Сходом. Ми можемо встановити дуже широкий мир, який охоплюватиме всіх наших сусідів».

Згодом американський лідер запевнив: «Я сподіваюся, що війна з Іраном закінчилася. Я думаю, що вони хочуть зустрітися та укласти мир».

Трампу також поставили запитання про постачання Україні військової допомоги.

«Ми збираємося надіслати ще зброю в Україну. Ми мусимо це зробити, бо вони зазнають дуже сильних ударів. Гине дуже багато людей. Я розчарований тим, що Путін не зупинився. Я зовсім не задоволений Путіним!» , – сказав Дональд Трамп.

Також Нетаньягу висунув Трампа на Нобелівську премію миру та вручив йому копію листа з висуненням кандидатури.

«Ця нагорода була б цілком заслуженою», – сказав Нетаньягу Трампу.

Перед вечерею ізраїльський прем'єр провів зустрічі з державним секретарем Штатів Марком Рубіо та спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом. І Рубіо, і Віткофф також присутні на офіційній вечері у Білому домі. Також на вечерю запрошений міністр оборони США Піт Гегсет.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та Трамп під час зустрічі у Білому домі обговорюватимуть нові удари по ядерних об'єктах Ірану.

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Теги: Дональд Трамп Беньямін Нетаньягу переговори

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