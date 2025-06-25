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Генсек НАТО Рютте назвав Трампа «татком»: реакція президента США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Генсек НАТО Рютте назвав Трампа «татком»: реакція президента США
Трамп прокоментував заяву Рютте
фото: NATO

Трамп про Рютте: Мені здається, що він мене дуже любить

Під час саміту НАТО Марк Рютте прокоментував висловлювання Дональда Трампа щодо конфлікту між Ізраїлем та Іраном та назвав його «татком». Президент США прокоментував цю заяву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію Трампа.

«Мені здається, що він мене дуже любить», – сказав Трамп про висловлювання Рютте.

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Нагадаємо, Рютте прокоментував заяву Трампа щодо Ірану та Ізраїлю. Тоді президент США назвав дії обох країн такими, що «вони, чорт забирай, не знають що роблять».

Генеральний секретар НАТО порівняв лексику Трампа з тим, як може говорити батько про дітей: «Татові іноді доводиться вживати ненормативну лексику, щоб це зупинити».

До слова, Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін має територіальні амбіції «за межами України». При цьому Трамп каже, що Путін нібито хотів би закінчити війну в Україні, оскільки це «велика проблема для нього».

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Теги: Дональд Трамп Марк Рютте

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