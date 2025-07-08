Axios: Ізраїль завдасть нових ударів по Ірану через спроби відновлення ядерної програми

Нетаньягу та Трамп під час майбутньої зустрічі у Білому домі обговорюватимуть нові удари

Влада Ізраїлю розглядає варіант нової операції проти іранських ядерних об'єктів, якщо отримає відомості про поновлення діяльності Тегерану щодо збагачення урану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Одним із сценаріїв для початку нових ударів по Ірану може стати спроба Тегерану вивезти збагачений уран із пошкоджених об'єктів у Фордо, Натанзе та Ісфахані, які раніше зазнали ізраїльських та американських бомбардувань.

Також ізраїльські війська можуть відновити атаки через спроби Тегерана відновити свою ядерну програму, зокрема, об'єктів збагачення урану.

Керівництво Ізраїлю, за повідомленням видання, вважає, що президент США Дональд Трамп «дозволить» завдати нові удари по іранській ядерній програмі.

Також повідомляється, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та Трамп під час майбутньої зустрічі у Білому домі обговорюватимуть нові удари.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран дійшли згоди та домовились про повне припинення вогню. Водночас Іран повідомляв, що не погоджується на перемир'я та завдасть ударів, якщо Ізраїль продовжить атаки.

Вже пізніше Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась, а припинення вогню між країнами буде «безстрокове». Він назвав це «великим днем ​​для Америки» та «великим днем ​​для Близького Сходу».

Тоді ж міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі прокоментував заяву Трампа про припинення вогню. Аракчі запевнив, що ніякої угоди між Ізраїлем та Іраном не існує. «Остаточне рішення про припинення наших військових операцій буде ухвалене пізніше», – підсумував Аракчі. Ізраїль офіційну відповідь поки не надав.

Як відомо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану.

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Також відомо, що посланець Білого дому Стів Віткофф планує зустрітися з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі наступного тижня в Осло для відновлення переговорів щодо ядерної програми.

Віткофф та Арагчі підтримували прямий зв’язок під час і після 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном, яка завершилася припиненням вогню за посередництва США.