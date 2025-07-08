Головна Світ Політика
search button user button menu button

Axios: Ізраїль завдасть нових ударів по Ірану через спроби відновлення ядерної програми

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Axios: Ізраїль завдасть нових ударів по Ірану через спроби відновлення ядерної програми
колаж: glavcom.ua

Нетаньягу та Трамп під час майбутньої зустрічі у Білому домі обговорюватимуть нові удари

Влада Ізраїлю розглядає варіант нової операції проти іранських ядерних об'єктів, якщо отримає відомості про поновлення діяльності Тегерану щодо збагачення урану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Одним із сценаріїв для початку нових ударів по Ірану може стати спроба Тегерану вивезти збагачений уран із пошкоджених об'єктів у Фордо, Натанзе та Ісфахані, які раніше зазнали ізраїльських та американських бомбардувань.

Також ізраїльські війська можуть відновити атаки через спроби Тегерана відновити свою ядерну програму, зокрема, об'єктів збагачення урану.

Керівництво Ізраїлю, за повідомленням видання, вважає, що президент США Дональд Трамп «дозволить» завдати нові удари по іранській ядерній програмі.

Також повідомляється, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та Трамп під час майбутньої зустрічі у Білому домі обговорюватимуть нові удари.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран дійшли згоди та домовились про повне припинення вогню. Водночас Іран повідомляв, що не погоджується на перемир'я та завдасть ударів, якщо Ізраїль продовжить атаки.

Вже пізніше Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась, а припинення вогню між країнами буде «безстрокове». Він назвав це «великим днем ​​для Америки» та «великим днем ​​для Близького Сходу».

Тоді ж міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі прокоментував заяву Трампа про припинення вогню. Аракчі запевнив, що ніякої угоди між Ізраїлем та Іраном не існує. «Остаточне рішення про припинення наших військових операцій буде ухвалене пізніше», – підсумував Аракчі. Ізраїль офіційну відповідь поки не надав.

Як відомо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. 

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Також відомо, що посланець Білого дому Стів Віткофф планує зустрітися з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі наступного тижня в Осло для відновлення переговорів щодо ядерної програми.

Віткофф та Арагчі підтримували прямий зв’язок під час і після 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном, яка завершилася припиненням вогню за посередництва США.

Читайте також:

Теги: Іран Ізраїль Дональд Трамп Беньямін Нетаньягу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після успішної операції проти Ірану Трамп називав Нетаньягу «героєм війни»
Нетаньягу поїде до США на зустріч із Трампом – Bloomberg
1 липня, 09:21
Маск зробив заяву про податковий законопроєкт
Маск знову розкритикував податковий план Трампа
29 червня, 10:10
Політика Трампа однозначно вигідна Путіну
Трамп хоче подарувати Україну Путіну, але йому заважає одна річ – ексгенерал НАТО
28 червня, 18:47
Підземний ядерний об'єкт Фордо вважається дуже міцним
МАГАТЕ повідомило про стан радіації на атакованих об’єктах в Ірані
22 червня, 08:52
Масштабна пожежа в Одесі після російських ударів
Росія атакувала Україну безпілотниками: головне за ніч
20 червня, 06:02
Нетаньягу ризикнув. Ізраїльська операція в Ірані та її наслідки
Нетаньягу ризикнув. Ізраїльська операція в Ірані та її наслідки тема дня
13 червня, 23:43
Ізраїль завдав масованого удару по Ірану
Удар по Ірану. США втратили роль арбітра
13 червня, 15:04
Вашингтон дозволив родинам військових залишити бази на Близькому Сході через зростання загроз
Reuters: США готуються частково евакуювати посольство в Багдаді
12 червня, 01:55
У Лос-Анджелесі тривають сутички між поліцією та демонстрантами через масштабні імміграційні рейди, які є частиною політики Трампа
Трамп спрямував війська: у Лос-Анджелесі «насильницьке повстання» через імміграційні рейди
8 червня, 13:02

Політика

Трамп заявив, що Штати відправлять більше зброї Україні
Трамп заявив, що Штати відправлять більше зброї Україні
Трамп зустрівся з Нетаньягу у Білому домі
Трамп зустрівся з Нетаньягу у Білому домі
Axios: Ізраїль завдасть нових ударів по Ірану через спроби відновлення ядерної програми
Axios: Ізраїль завдасть нових ударів по Ірану через спроби відновлення ядерної програми
Медведєв різко відреагував на митні погрози Трампа проти країн, що підтримують політику БРІКС
Медведєв різко відреагував на митні погрози Трампа проти країн, що підтримують політику БРІКС
Білий дім озвучив причину призупинки військової допомоги Україні
Білий дім озвучив причину призупинки військової допомоги Україні
Стало відомо, коли відбудеться інавгурація новообраного президента Польщі Навроцького
Стало відомо, коли відбудеться інавгурація новообраного президента Польщі Навроцького

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
259K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 липня 2025
36K
Лавров знову висунув перелік вимог для миру з Україною
34K
Прогноз магнітних бур на 7-9 липня: якою буде сонячна активність
14K
Російського міністра транспорту, якого вранці звільнив Путін, знайдено мертвим (оновлено)
11K
Лікар помилково відрізав здоровий меніск: чемпіонка Європи не може відновитися після операції

Новини

7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
6 липня, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 липня, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua