Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп пригрозив верховному лідеру Ірану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп пригрозив верховному лідеру Ірану
Трамп: Він – легка мішень, але зараз перебуває у безпечному місці. Ми не плануємо його ліквідовувати (вбивати!), принаймні наразі
фото: The White house/Facebook

Президент США Дональд Трамп назвав верховного лідера Ірану Алі Хаменеї «легкою мішенню»

Президент США Дональд Трамп пригрозив верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї, заявивши, що той є «легкою мішенню». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на публікацію Трампа в мережі Truth Social.

У своєму дописі американський лідер заявив, що Сполучені Штати достеменно знають місцезнаходження іранського духовного керівника.

«Він – легка мішень, але зараз перебуває у безпечному місці. Ми не плануємо його ліквідовувати (вбивати!), принаймні наразі», – написав Трамп.

Водночас президент підкреслив, що не прагне, аби ракетні удари влучали по цивільних чи американських військових.

«Наше терпіння добігає кінця. Дякуємо за увагу до цього питання!» – резюмував він.

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

До слова, Іран повідомив Катару і Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню, поки перебуває під обстрілами Ізраїлю. Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що вони будуть вести серйозні переговори тільки після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари

Раніше стало відомо, що ЦАХАЛ провів масштабну серію ударів по військовій інфраструктурі. У ході ударів уражено об'єкти, що належать Корпусу стражів ісламської революції (КВІР), його елітному спецпідрозділу Кудс, а також інші військові цілі на території Ірану.

Теги: Іран Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сварка Трампа та Маска. Нам потрібно радіти чи переживати?
Сварка Трампа та Маска. Нам потрібно радіти чи переживати?
7 червня, 09:07
Сьогодні, 19 травня має відбутись телефонна розмова Трампа з Путіним, а згодом Трамп подзвонить Зеленському
ISW: Кремль перед розмовою з Трампом реанімував старе інтерв'ю Путіна про «логічне завершення» війни
19 травня, 05:17
Путін сказав, що розмова тривала понад дві години та була «відвертою й корисною»
Путін поговорив із Трампом: головні заяви російського диктатора
19 травня, 19:57
Сибіга: Ми чекаємо від російської сторони їхнє бачення
Сибіга повідомив деталі можливої зустрічі Зеленського з Путіним
23 травня, 23:42
Працівники у світі ризикують опинитись без роботи
ООН б'є на сполох: понад 80 млн працівників під загрозою звільнення через дії Трампа
29 травня, 15:04
Звинувачення Ілона Маска та Дональда Трампа розхитують політичну ситуацію в США
Імпічмент та справа Епштейна: як сварка Маска і Трампа дестабілізує США
6 червня, 16:36
Вашингтон дозволив родинам військових залишити бази на Близькому Сході через зростання загроз
Reuters: США готуються частково евакуювати посольство в Багдаді
12 червня, 01:55
Нетаньягу спростував заяву медіа про ліквідацію лідера Ірану
Прем'єр Ізраїлю зробив заяву про намір ліквідувати лідера Ірану
Вчора, 02:59
Китай та США продовжують торговельні перемовини
Китай та США погодили домовленості Сі Цзіньпіна та Трампа щодо торгівлі
11 червня, 11:52

Політика

США відреагували на обстріл Києва та смерть свого громадянина
США відреагували на обстріл Києва та смерть свого громадянина
Трамп пригрозив верховному лідеру Ірану
Трамп пригрозив верховному лідеру Ірану
Зеленський озвучив, скільки щорічної бюджетної підтримки потребує Україна
Зеленський озвучив, скільки щорічної бюджетної підтримки потребує Україна
Як РФ змінила поведінку після виборів у США? Зеленський навів красномовний приклад
Як РФ змінила поведінку після виборів у США? Зеленський навів красномовний приклад
Зустріч Зеленського з прем’єром Канади, призначення генпрокурора в Україні. Головне за 17 червня
Зустріч Зеленського з прем’єром Канади, призначення генпрокурора в Україні. Головне за 17 червня
Зеленський обговорив поглиблення військової співпраці з прем'єром Канади
Зеленський обговорив поглиблення військової співпраці з прем'єром Канади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 червня: ситуація на фронті
108K
Президент США втік із саміту G7? Макрон накинувся на Трампа, деталі скандалу
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 червня 2025
70K
Мелоні зробила промовистий жест після слів Макрона на саміті G7
68K
Трамп знав про атаку на Київ?
58K
Трамп терміново повертається у Вашингтон із саміту G-7

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Вчора, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua