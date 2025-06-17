Трамп: Він – легка мішень, але зараз перебуває у безпечному місці. Ми не плануємо його ліквідовувати (вбивати!), принаймні наразі

Президент США Дональд Трамп назвав верховного лідера Ірану Алі Хаменеї «легкою мішенню»

Президент США Дональд Трамп пригрозив верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї, заявивши, що той є «легкою мішенню». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на публікацію Трампа в мережі Truth Social.

У своєму дописі американський лідер заявив, що Сполучені Штати достеменно знають місцезнаходження іранського духовного керівника.

«Він – легка мішень, але зараз перебуває у безпечному місці. Ми не плануємо його ліквідовувати (вбивати!), принаймні наразі», – написав Трамп.

Водночас президент підкреслив, що не прагне, аби ракетні удари влучали по цивільних чи американських військових.

«Наше терпіння добігає кінця. Дякуємо за увагу до цього питання!» – резюмував він.

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

До слова, Іран повідомив Катару і Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню, поки перебуває під обстрілами Ізраїлю. Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що вони будуть вести серйозні переговори тільки після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари

Раніше стало відомо, що ЦАХАЛ провів масштабну серію ударів по військовій інфраструктурі. У ході ударів уражено об'єкти, що належать Корпусу стражів ісламської революції (КВІР), його елітному спецпідрозділу Кудс, а також інші військові цілі на території Ірану.