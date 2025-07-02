Нова суперечка Маска та Трампа вплинула на акції Tesla

Акції Tesla впали після нових критичних висловів Маска та Трампа одне про одного

Акції виробника електромобілів Tesla після відкриття торгів на біржі Nasdaq впали на 7,7% після нового конфлікту між власником компанії Ілоном Маском та президентом США Дональдом Трампом. Як повідомляє «Главком», про це пише Bloomberg.

Станом на 1 липня акції Tesla сповільнили падіння і торгуються на рівні $305,7 (-3.76%). Видання пише, що вартість паперів знижувалась 5 днів поспіль.

Наприкінці червня Маск знову розкритикував законопроєкт про податки, який передбачає, серед іншого, скасування субсидій на купівлю електромобілів. Раніше Маск різко розкритикував податковий план президента США Дональда Трампа, називаючи його «абсолютно божевільним і деструктивним». За словами мільярдера, ухвалення цього законопроєкту стало б «політичним самогубством для Республіканської партії».

Власник Tesla також пообіцяв створити у США нову партію, якщо документ буде ухвалено.

Трамп вранці 1 липня заявив, що Маск, «можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-яка людина в історії». Він також погрожував перевірити доцільність фінансування виробництва електромобілів у США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів журналістам про конфлікт з Ілоном Маском, та натякнув на можливу його депортацію з країни. Коментуючи питання, Трамп зазначив, що Маск «може втратити набагато більше».

До слова, сенат США ухвалив масштабний законопроєкт Трампа про податки. Так, 1 липня, республіканці в Сенаті вузькою більшістю голосів схвалили пакет скорочення податків і видатків президента Дональда Трампа.