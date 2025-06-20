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Іран зробив заяву щодо ядерної зброї

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Іран зробив заяву щодо ядерної зброї
Іран розкрив плани щодо ядерної зброї
фото із відкритих джерел

Іран відреагував на заяви США, що ісламська країна може створити ядерну зброю

Іран ніколи не намагатиметься створити атомну бомбу і не прагнутиме цього надалі. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ісламської Республіки Саїд Хатібзаде, повідомляє «Главком» з посиланням на агентство ISNA.

«Іран ніколи не прагнув володіти ядерною зброєю і ніколи не прагнутиме цього в майбутньому», – сказав Саїд Хатібзаде.

До цього видання The Economist писало, що Ізраїль розпочав війну з Іраном через дані про підготовку Корпусом вартових ісламської революції поєднання ядерної боєголовки з ракетою. Увечері 19 червня у Білому домі заявили, що Ірану знадобиться кілька тижнів для створення ядерної зброї. На цьому фоні телеканал Fox News повідомив, що США не відкидають застосування тактичної ядерної зброї в Ірані.

Нагадаємо, влада Ірану може перейти до створення ядерної зброї у разі зростання військового тиску на Ісламську Республіку.  Раніше телеканал CBS повідомив, що президент США Дональд Трамп схиляється до завдання удару по об'єкту у Фордо, щоб не допустити появи у Ірану ядерної зброї у найкоротші терміни.

До слова, речниця президента США Дональда Трампа Керолайн Левітт повідомила, коли господар Білого дому ухвалить рішення щодо застосування безпосередніх заходів проти Ірану.

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Теги: Ізраїль Іран Дональд Трамп ядерна зброя

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