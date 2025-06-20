Іран зробив заяву щодо ядерної зброї

Іран відреагував на заяви США, що ісламська країна може створити ядерну зброю

Іран ніколи не намагатиметься створити атомну бомбу і не прагнутиме цього надалі. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ісламської Республіки Саїд Хатібзаде, повідомляє «Главком» з посиланням на агентство ISNA.

«Іран ніколи не прагнув володіти ядерною зброєю і ніколи не прагнутиме цього в майбутньому», – сказав Саїд Хатібзаде.

До цього видання The Economist писало, що Ізраїль розпочав війну з Іраном через дані про підготовку Корпусом вартових ісламської революції поєднання ядерної боєголовки з ракетою. Увечері 19 червня у Білому домі заявили, що Ірану знадобиться кілька тижнів для створення ядерної зброї. На цьому фоні телеканал Fox News повідомив, що США не відкидають застосування тактичної ядерної зброї в Ірані.

Нагадаємо, влада Ірану може перейти до створення ядерної зброї у разі зростання військового тиску на Ісламську Республіку. Раніше телеканал CBS повідомив, що президент США Дональд Трамп схиляється до завдання удару по об'єкту у Фордо, щоб не допустити появи у Ірану ядерної зброї у найкоротші терміни.

До слова, речниця президента США Дональда Трампа Керолайн Левітт повідомила, коли господар Білого дому ухвалить рішення щодо застосування безпосередніх заходів проти Ірану.