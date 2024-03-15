На виборчі дільниці у Росії завезли ручки із секретом

Виборцям пропонують голосувати ручками зі зникаючим чорнилом

Триденне голосування на виборах президента Росії розпочалося 15 березня. Воно триватиме до неділі, 17 березня. Ці три дні росіяни зможуть проголосувати за свого кандидата з 8:00 до 20:00. Проте на виборах не обійшлось без традиційних провокацій. Так, у російських регіонах на виборчих дільницях роздавали ручки зі зникаючим чорнилом. Про це Telegram-каналу «Сірена» розповіли читачі.

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«Напис пропадає від нагріву, хоча на вигляд ручка звичайна. Сказали всім мовчати і класти тільки ці ручки із привезених коробок», – повідомив мешканець Курська та надіслав відео на підтвердження. За його словами, видана йому ручка лежала у коробці з лейблом канцелярської компанії BiC та офіційною емблемою президентських виборів від ЦВК.

На виборчі дільниці у російському Курську та Ростові-на-Дону завезли ручки, чорнило яких зникає від нагріву Telegram-канал «Сирена»

Такі ж ручки з'явилися на одній із виборчих дільниць у Ростові-на-Дону. «Перевіряйте (ручки, – «Главком») або беріть свої, щоб уникнути виправлень», – сказав місцевий житель, який зіткнувся зі зникаючим від нагріву чорнилом.

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Як зазначає «Сірена», подібна технологія використовується на російських виборах як мінімум із 2009 року. Бюлетені, що потрапили в урну для голосування, без відміток визнаються недійсними, але це дає можливість членам комісії незаконно поставити відмітку за будь-якого з кандидатів після закриття дільниці.

Як пише видання, в основний день виборів, 17 березня, російська опозиція запланувала протестну акцію «Півдні проти Путіна». Усім незгодним із переобранням Володимира Путіна на п'ятий термін пропонується прийти на виборчі дільниці о 12:00.

Раніше стало відомо, що окупанти обіцяють пенсіонерам гроші за голосування на псевдовиборах.