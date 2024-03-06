«Вибори» в Ірані. До чого тут Росія та Юлія Навальна

Не те щоб влада аятол в Ірані дуже опікувалася легітимністю, але 25% явки це дуже погано

Перші вибори були у Междліс Ірану, це орган, який офіційно називається Ісламська консультативна Рада. Там типу депутати і це типу парламент, але всіх повноважень в депутатів лише консультувати.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Другий орган в який були вибори це Рада Експертів. У цього органу є повноваження, він обирає справжнього голову Ірану рахбара (Верховного Лідера), у випадку смерті старого рахбара. І може відправити у відставку старого рахбара за певних умов. Рахбар це не президент і не премʼєр, це той хто стоїть над ними, буквально верховний лідер. Поточному рахбару Алі Хаменеї 84 рочки (за час його каденції змінилося 5 президентів Ірану), тому нова Рада Експертів за вісім років своєї каденції, скоріш за все обере нового голову Ірану. Але от проблема, що в Раду Експертів можуть обирати лише представників, які досягли статусу мутжтахіда. Цей статус може отримати лише представник духовенства, тобто імам. Тобто це вибори серед імамів.

Явка на виборах, навіть з урахуванням накруток, була дуже низька (реальна десь біля 25%, офіційна 40%). Бо в одному випадку нема чого вибирати, а в іншому нема з кого. Всім пофіг, якщо коротко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Не те щоб влада аятол в Ірані дуже опікувалася легітимністю, але 25% явки це дуже погано. І тому явку намагалися підвищити будь яким способом. На першому фото ви бачите плакат, який розмістила міська влада Керману з наступними словами «Якщо ти незадоволений, приходь і голосуй». Тобто на вибори зазивали навіть тих, хто з гарантією проголосує проти влади, і робили ті заклики від імені влади. І це Керман, місто де всього два місяці назад був кривавий теракт ІДІЛ на вшануванні памʼяті відомого терориста та функціонера КВІР Сулеймані. Сотня загиблих. І це офіційна агітація аятол, бо навіть вони розуміють, що хоч якусь легітимність, навіть у ситуації тотального терору та розстрілів протестуючих, треба імітувати. І от вони намагалися хоч якось натягнути явку, але іранці то проігнорували.

Перше фото – іранська влада просить людей прийти на вибори. Друге фото – Юлія Навальна просить росіян прийти на вибори, щоб «показати свій протест» фото з відкритих джерел

В росії також будуть вибори. Точніше «вибори». І явку на тих «виборах» також намагаються хоч якось натягнути. На щастя у російської влади є російська опозиція, і можна обійтися без закликів до протестного голосування безпосередньо від влади. На дільниці за для протестного голосування всіх кличе опозиція. Щоб допомогти легітимізувати вибори путіна звісно.

Ми дуже часто чуємо від росіян заяви, що вони нічого не можуть зробити, бо режим путіна дуже міцний. І що вони не можуть перемогти, як українці, бо тупо нема повноважень. І що ж тут робити? Ну робити треба хоча б як незадоволені іранці, тобто не бути клоунами на підтанцовці кремля. Я вже не кажу про міські бої, які ми періодично бачимо в Ірані. Але навіть не бути клоунами вже складно.