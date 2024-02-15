Росія вдарила по автівці на Харківщині: загинуло подружжя та 17-річна дівчина

Загиблій жінці було 58 років, чоловіку – 56

Російські загарбники 15 лютого вдарили двома керованими авіаційними бомбами по населеному пункту Вільхуватської громади, що призвело до загибелі подружжя та 17-річної дівчини. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

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«Зафіксоване влучання в автомобіль з цивільними: щонайменше двоє загиблих мирних жителів – чоловік та його дружина. Також є загорання житлового приватного будинку, попередньо – двоє поранених», – йдеться у повідомленні.

Синєгубов повідомив, що поруч із автомобілем було виявлено тіло дівчини близько 17 років. Синєгубов уточнив, що загиблій жінці було 58 років, чоловіку – 56. Дані загиблої дівчини встановлюються.

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Також постраждали 54-річна жінка, вона госпіталізована у важкому стані та 53-річний чоловік.

Як відомо, у ніч на 15 лютого російські загарбники в черговий раз атакували Україну. Сили протиповітряної оборони знищили 13 ракет з 26, які були запущені росіянами.

Уночі російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – «Калібр», балістичними ракетами «Іскандер-М»/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.

При цьому зазначається, що усього було зафіксовано пуски 26 ракет різних типів.

Нагадаємо, триває 722-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 51 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 30 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.