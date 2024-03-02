Головна Думки вголос Митрополит Київський і всієї України Епіфаній
search button user button menu button
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Третя весна великої війни

glavcom.ua
«Hехай же Бог надiї наповнить вас усякою радiстю i миром у вiрi, щоб ви, силою Духа Святого, збагатилися надiєю» (Рим. 15: 13).
фото: ПЦУ

«Надія подібна до променя сонця, що освітлює і зігріває»

Вже милують око ніжні, тендітні перші квіти, провісники весни. Весна дарує надію, а з нею – й нові сили. Природа ніби підказує нам, що якою б довгою і суворою не була зима, за нею завжди прийде весна і принесе такі довгоочікувані промені тепла, пробудження природи, торжество життя, радості й надії.

Надія – велика сила. Хоча би тому, що без неї людина розчаровується, впадає у відчай, знесилюється і фізично, і духовно. Без надії нема бажання до життя, нема сил до боротьби. Саме тому наш ворог прагне забрати у нас надію, розпачем закути наші серця і розум, щоби вкрасти у нас всі сили на боротьбу, вбити наші прагнення і сподівання, огорнути нас темрявою безнадії.

Подібно до сходів – надія веде нас вгору, а безнадія лише скочує вниз. Надія подібна до променя сонця, що освітлює і зігріває. Вона ніби яскравий світанок, який провіщує новий день, дозволяє будувати плани, аби жити далі.

Так, вже третя весна для нашого народу змішана з гіркотою і сумом, зі страхом і непевністю через повномасштабну війну. Але ми, ніби ці проліски, прагнемо життя і миру. Ми з надією на перемогу, попри все, пробиваємося крізь «холодну землю» ворожих атак. І як ми нині милуємося першими квітами, так і нами буде захоплюватись всякий, хто має добру волю, бо ми живемо, ми надіємося і віримо в нашу перемогу.

«Hехай же Бог надiї наповнить вас усякою радiстю i миром у вiрi, щоб ви, силою Духа Святого, збагатилися надiєю» (Рим. 15: 13).

Читайте також: Два роки війни: що далі? Вісім іноземних експертів про майбутнє України
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: квіти весна природа ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Харків: з’явилися фото наслідків
Атака на Харків: з’явилися фото наслідків
Сьогодні, 05:20
Окупанти збільшили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Окупанти збільшили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
29 лютого, 07:28
На Полтавщині пролунав вибух
На Полтавщині пролунав вибух
29 лютого, 00:50
Підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два винищувачі-бомбардувальники Су-34
ЗСУ знищили два ворожі винищувачі – Генштаб
28 лютого, 07:10
У Дніпропетровській області працювали сили ППО
Окупанти атакували Дніпро: є поранені та руйнування
25 лютого, 22:51
На Дніпропетровщині понівечені 10 житлових будинків
РФ атакувала «Пункт незламності» на Херсонщині, обстріл ліцею на Харківщині: ситуація в регіонах
20 лютого, 10:15
Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення
Понад 80 бойових зіткнень за добу: Генштаб назвав найгарячіші напрямки
13 лютого, 07:32
На Харківщині рятувальники ліквідували наслідки ворожих ударів та вилучили з-під завалів тіло загиблої жінки
Атака дронів-камікадзе на Київщину та пошкоджений спорткомплекс на Одещині: ситуація в регіонах
11 лютого, 15:54
Станом на шосту ранку пожежу продовжують гасити
Ворожа атака безпілотників, сильна пожежа в Харкові: головне за ніч
10 лютого, 06:52

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Третя весна великої війни
Третя весна великої війни
Патріарх Варфоломій святкує день народження. Чому важливо його привітати
Патріарх Варфоломій святкує день народження. Чому важливо його привітати
Ми платимо дуже високу ціну за свою свободу. Але іншого шляху немає
Ми платимо дуже високу ціну за свою свободу. Але іншого шляху немає
Ми засуджуємо агресивну ідеологію «русского міра». Закликаю покласти край духовній окупації України
Ми засуджуємо агресивну ідеологію «русского міра». Закликаю покласти край духовній окупації України
Десять років російської агресії: називаємо речі своїми іменами
Десять років російської агресії: називаємо речі своїми іменами
Любов сьогодні – надважлива
Любов сьогодні – надважлива

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
На прощанні із Навальним люди вигукують «героям слава» (відео)
33K
Прощання з Навальним. У Москві величезні черги (відео)
25K
Одна з країн ЄС будує новий великий центр для українських біженців
11K
Усім, хто отримав інвалідність з 2022 року, доведеться пройти переогляд – нардеп
6791
Вірменія та Азербайджан скасували візит Зеленського
5159
87-річна теща нардепа Качного подарувала доньці 6,5 млн грн – розслідування

Новини

Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 2 березня
Сьогодні, 06:10
2 березня: які свята сьогодні, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
Центр Разумкова оцінив ефект від скасування спецобов’язку з експорту електроенергії
Вчора, 16:44
Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту оцінив ідею бронювання за гроші
Вчора, 12:17
Синоптики дали прогноз на перший день весни
Вчора, 05:50
Всесвітній день молитви. Які свята відзначаємо 1 березня
Вчора, 00:00

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua