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Атака «Шахедів»: є влучання у чотирьох містах Сумщини

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака «Шахедів»: є влучання у чотирьох містах Сумщини
фото ілюстративне

Окупанти завдали ракетних ударів по Шостці та Тростянцю

У ніч проти 14 березня російські загарбники атакували ударними дронами типу «Шахед» цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумської області, зокрема Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація (ОВА)

Також окупанти завдали ракетних ударів по Шостці та Тростянцю. 

Наразі на місцях прильотів працюють аварійно-рятувальні служби, наслідки ворожих ударів уточнюються.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 14 березня у Харкові впав ворожий «Шахед». Дрон-камікадзе розробки Shahed впав у середмісті Харкова, в районі приватних будинків. Наразі про постраждалих не повідомляється.

Пізніше начальник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про вибух у місті.

Голова ОВА додав, що російські загарбники «завдають ударів по Харкову». Чиновник закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

До слова, у ніч проти 14 березня у Білгородської області повідомили про детонування двох безпілотників у селищі Прохорівка, спалахнула пожежа.

Унаслідок першого вибуху в селищі спалахнула покрівля приватного будинку, також вибито вікна та посічено фасад. За словами губернатора області, постраждалих немає, адже у будинку ніхто не мешкав.

Другий безпілотник здетонував поряд із цим же будинком, вибуховою хвилею пошкоджено сусідній приватний житловий будинок – посічено фасад та паркан. Ніхто не постраждав. На місці працюють оперативні служби, пише російський чиновник.

Теги: Сумщина шахед Олег Синєгубов безпілотник будинок чиновник окупанти вибух пожежа

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