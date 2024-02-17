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ISW пояснив, чому росіянам буде важко атакувати позиції ЗСУ західніше Авдіївки

Діана Гасюк
glavcom.ua
ISW пояснив, чому росіянам буде важко атакувати позиції ЗСУ західніше Авдіївки
фото з відкритих джерел

Росіяни, ймовірно, зазнають значних втрат, якщо вони вирішать атакувати нові українські позиції

Російським військам, ймовірно, буде важко просунутися на захід від Авдіївки Донецької області ближче до підготовлених позицій, на які відходять українські війська. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Росіяни, ймовірно, зазнають значних втрат, якщо вони вирішать атакувати нові українські позиції у лоб у відкритому полі через велике скупчення українських військових на нових позиціях.

Окупанти, ймовірно, прагнуть ускладнити або запобігти виведенню українських військ у надії завдати оперативних втрат ЗСУ в цьому районі, оскільки захоплення Авдіївки саме по собі не принесе жодних оперативних переваг чи можливостей для оперативно значимих наступів.

При цьому експерти ISW вважають, що українським силам можливо доведеться провести контратаки для організованого виведення військ з Авдіївки, щоб таким чином стабілізувати лінію фронту.

Як повідомлялося, українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців. 

Станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривали важкі бої, на коксохімічному заводі палала пожежа через удари росіян. 

Як повідомлялося, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка Донецької області, й хоча Росія утримує ініціативу в діях сухопутних військ та завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, вона не досягла своїх оперативно-тактичних цілей.

Нагадаємо, захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять переважаючій силі противника. Проти них воюють не менше 15 тис. окупантів.

Також Тарнавський розповів, що українські підрозділи із незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки. А у разі потреби на інших ділянках буде проведений маневр з переходом на нові підготовлені позиції.

До слова, ЗСУ забезпечують логістичне забезпечення міста Авдіївка. Заблокованих українських підрозділів у місті немає.

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Теги: росія окупанти ЗСУ Авдіївка

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