Головна Світ Політика
search button user button menu button

Виплати біженцям у Німеччині стали причиною сварок між депутатами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Виплати біженцям у Німеччині стали причиною сварок між депутатами
У Німеччині можуть змінити підхід до виплат біженцям, але частина депутатів із цим не згодна
фото із відкритих джерел

Bild: Правляча коаліція у Німеччині розколюється через суперечки про виплати для біженців

Заступник голови Вільної демократичної партії Німеччини (СвДП) Вольфганг Кубицький допустив розпад коаліції, що править у Німеччині. Про це пише таблоїд Bild. Це може статися через незгоду партії «Зелені» із законопроєктом про перерахування допомоги для біженців на кредитні картки.

«Якщо «Зелені» зірвуть голосування щодо внесення мінімальних змін до Закону про пільги для прохачів притулку, це поставить під сумнів подальше продовження роботи правлячої коаліції. Тому що тим самим вони сприяють тому, що все більше людей відвертаються від політики федерального уряду та починають сумніватися у компетентності демократичних інститутів та їх здатності вирішувати проблеми»  – заявив Вольфганг Кубицький.

У листопаді уряд ФРН, а також федеральні землі ухвалили рішення, відповідно до якого прохачі притулку в Німеччині в майбутньому отримуватимуть допомогу на банківські картки, а не у формі готівки.

віце-голова Бундестагу Вольфганг Кубіцкій передбачає розкол політичної коаліції у Німеччині
віце-голова Бундестагу Вольфганг Кубіцкій передбачає розкол політичної коаліції у Німеччині
dpa

Нова система передбачає, що місцева адміністрація щомісяця перераховує кошти на спеціальну платіжну картку, при цьому користувачі картки можуть купувати товари лише в певному регіоні.

При досягненні балансу €5 тис. нарахування нових коштів припиняється. Як зазначали автори ініціативи, подібний захід покликаний встановити контроль за транзакціями, що здійснюються біженцями, і обмежити можливість здійснення переказів у їхні рідні країни.

У середині січня влада округу Грайц, федеральна земля Тюрінгія, видала біженцям перші 200 карток, а вже до кінця місяця кількість учасників експерименту з платіжними картками збільшилася до 740 осіб.

Аналогічна практика була запущена у тестовому форматі у низці інших регіонів Німеччини. При цьому, як показали проміжні результати, перші біженці, яких позбавили готівки, почали масово їхати з ФРН.

Для узаконення практики уряд вніс необхідні правки до міграційного законодавства. Голосування у бундестазі заплановано на наступний тиждень.

Проте за кілька днів до парламентського засідання партія «Зелені», партнер правлячої коаліції, виступила проти ухвалення законопроєкту. На думку депутатів від партії, заміна готівки банківськими картками є «дискримінаційним заходом».

Як зазначають ннімецькі ЗМІ, низка парламентаріїв виступає за те, щоб біженці мали «необмежений доступ до готівки». При цьому парламентська фракція «Зелених» готова погодитися з ініціативою колег, проте наполягає на тому, щоб партнери натомість погодилися з вимогою про надання права на реєстрацію мігрантам без паспортів.

На думку депутатів, такий захід необхідний для того, щоб біженці, які не мають документів, могли звертатися до медичних закладів, не побоюючись подальшої депортації.

Ультиматум «Зелених» вже «розлютив» партнерів по коаліції зі СвДП та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) канцлера Олафа Шольца.

Як зазначив Вольфганг Кубицький, Вільна демократична партія рішуче виступає проти умови про реєстрацію біженців без паспортів і не готова на компроміс із колегами. У разі, якщо законопроєкт про перерахування допомоги не буде ухвалено без додаткових умов, партія буде готова до виходу зі складу уряду.

Рішучість намірів керівництва партії підтверджується повідомленнями, які з'явилися у ЗМІ на початку лютого, про таємне обговорення «вільними демократами» перспективи виходу з правлячої коаліції на тлі рейтингів, що падають.

За даними анонімних джерел з числа представників вищої ланки Вільної демократичної партії Німеччини, парламентська фракція «лібералів» в даний час очікує на «найбільш слушний момент» для озвучення відповідного рішення. Майбутнє голосування щодо виплати допомоги для мігрантів може стати тим самим слушним випадком.

Нагадаємо, німецький Гамбург почав видавати спеціальну картку для біженців, з якої неможливо робити закордонні перекази. 

Читайте також: Німеччина збільшить соцдопомогу українцям, але багатьох можуть позбавити виплат
Теги: коаліція соцвиплати гроші партії українці влада біженці фракція пільги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У прифронтових регіонах, де практично кожного дня відбуваються обстріли, споживачі сумлінно платять за електроенергію
Як відновлювати енергетику? Міненерго звернулося до споживачів
24 сiчня, 17:38
Пожежа на підстанції у Владивостоці
Пролунали вибухи: у Владивостоку загорілися одразу дві підстанції
23 сiчня, 14:19
Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина
Європа має скоротити допомогу українським біженцям? Уряд відреагував на скандал
25 сiчня, 18:19
Страйкарі збираються провести величезну акцію протесту у центрі столиці Фінляндії
Не працює вся країна: у Фінляндії розпочався масштабний страйк проти рішень влади
1 лютого, 10:10
сп
Конгрес США наступного тижня проголосує за допомогу Ізраїлю
3 лютого, 22:10
Департамент нацменшин виступає за відтермінування вимоги про знання литовської мови для українців
Вивчення мови для біженців: Литва може ввести нове правило
5 лютого, 07:10
Путін намагався закликати ФРН знову купувати російський газ
Путін у інтерв’ю Карлсону понад 20 разів згадав про Німеччину: у чому причина
10 лютого, 19:46
Алан Бадоєв: «Це фільм не про війну, це стрічка про наших людей, про єднання. Це факт про нашу справжню історію, яку ніхто й ніколи не має права переписати»
Після перегляду хочеться мовчати: Алан Бадоєв представив документальну стрічку «Довга Доба»
12 лютого, 12:51
Три країни приєднались до Великої Британії, Латвії та Швеції, які вже у коаліції
Ще три держави приєдналися до коаліції з постачання дронів Україні
14 лютого, 16:31

Політика

Солідарні з Україною: у Латвії 24 лютого пройде «хвилина мовчання»
Солідарні з Україною: у Латвії 24 лютого пройде «хвилина мовчання»
Швеція сьогодні надасть рекордну допомогу Україні
Швеція сьогодні надасть рекордну допомогу Україні
Виплати біженцям у Німеччині стали причиною сварок між депутатами
Виплати біженцям у Німеччині стали причиною сварок між депутатами
Путін зробив подарунок Кім Чен Ину
Путін зробив подарунок Кім Чен Ину
США готують перші санкції проти Китаю за підтримку війни РФ проти України
США готують перші санкції проти Китаю за підтримку війни РФ проти України
Генасамблея і Радбез ООН планують заходи до річниці повномасштабної війни
Генасамблея і Радбез ООН планують заходи до річниці повномасштабної війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
У світі може з'явитися ще одна нафтовидобувна країна
40K
Ярослав Грицак: Зеленський має вирішити: він хоче переобратися, чи залишитися в історії
36K
Британська розвідка повідомила, як Путін використав Кіркорова
34K
Які правки планують внести в законопроєкт про мобілізацію: відповідь нардепа
21K
Вбивство російського пілота в Іспанії: з'явилося перше відео з місця події
12K
Постачання боєприпасів в Україну. Ключовий імпортер повідомив гарні новини (фото)

Новини

Україна отримає канадські дрони, США готують санкції проти Китаю: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий мокрий сніг в низці областей: прогноз погоди на 20 лютого
Сьогодні, 05:20
День Героїв Небесної Сотні. Що відзначаємо 20 лютого
Сьогодні, 00:20
Світоліна перемогла в українському дербі на великому турнірі у Дубаї
Вчора, 19:51
Окупанти прицільно атакують енергетичні об’єкти у промислових регіонах – Міненерго
Вчора, 18:57
Постачання боєприпасів в Україну. Ключовий імпортер повідомив гарні новини (фото)
Вчора, 15:25

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua