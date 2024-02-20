Виплати біженцям у Німеччині стали причиною сварок між депутатами

У Німеччині можуть змінити підхід до виплат біженцям, але частина депутатів із цим не згодна

Bild: Правляча коаліція у Німеччині розколюється через суперечки про виплати для біженців





Заступник голови Вільної демократичної партії Німеччини (СвДП) Вольфганг Кубицький допустив розпад коаліції, що править у Німеччині. Про це пише таблоїд Bild. Це може статися через незгоду партії «Зелені» із законопроєктом про перерахування допомоги для біженців на кредитні картки.

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«Якщо «Зелені» зірвуть голосування щодо внесення мінімальних змін до Закону про пільги для прохачів притулку, це поставить під сумнів подальше продовження роботи правлячої коаліції. Тому що тим самим вони сприяють тому, що все більше людей відвертаються від політики федерального уряду та починають сумніватися у компетентності демократичних інститутів та їх здатності вирішувати проблеми» – заявив Вольфганг Кубицький.

У листопаді уряд ФРН, а також федеральні землі ухвалили рішення, відповідно до якого прохачі притулку в Німеччині в майбутньому отримуватимуть допомогу на банківські картки, а не у формі готівки.

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віце-голова Бундестагу Вольфганг Кубіцкій передбачає розкол політичної коаліції у Німеччині dpa

Нова система передбачає, що місцева адміністрація щомісяця перераховує кошти на спеціальну платіжну картку, при цьому користувачі картки можуть купувати товари лише в певному регіоні.

При досягненні балансу €5 тис. нарахування нових коштів припиняється. Як зазначали автори ініціативи, подібний захід покликаний встановити контроль за транзакціями, що здійснюються біженцями, і обмежити можливість здійснення переказів у їхні рідні країни.

У середині січня влада округу Грайц, федеральна земля Тюрінгія, видала біженцям перші 200 карток, а вже до кінця місяця кількість учасників експерименту з платіжними картками збільшилася до 740 осіб.

Аналогічна практика була запущена у тестовому форматі у низці інших регіонів Німеччини. При цьому, як показали проміжні результати, перші біженці, яких позбавили готівки, почали масово їхати з ФРН.

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Для узаконення практики уряд вніс необхідні правки до міграційного законодавства. Голосування у бундестазі заплановано на наступний тиждень.

Проте за кілька днів до парламентського засідання партія «Зелені», партнер правлячої коаліції, виступила проти ухвалення законопроєкту. На думку депутатів від партії, заміна готівки банківськими картками є «дискримінаційним заходом».

Як зазначають ннімецькі ЗМІ, низка парламентаріїв виступає за те, щоб біженці мали «необмежений доступ до готівки». При цьому парламентська фракція «Зелених» готова погодитися з ініціативою колег, проте наполягає на тому, щоб партнери натомість погодилися з вимогою про надання права на реєстрацію мігрантам без паспортів.

На думку депутатів, такий захід необхідний для того, щоб біженці, які не мають документів, могли звертатися до медичних закладів, не побоюючись подальшої депортації.

Ультиматум «Зелених» вже «розлютив» партнерів по коаліції зі СвДП та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) канцлера Олафа Шольца.

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Як зазначив Вольфганг Кубицький, Вільна демократична партія рішуче виступає проти умови про реєстрацію біженців без паспортів і не готова на компроміс із колегами. У разі, якщо законопроєкт про перерахування допомоги не буде ухвалено без додаткових умов, партія буде готова до виходу зі складу уряду.

Рішучість намірів керівництва партії підтверджується повідомленнями, які з'явилися у ЗМІ на початку лютого, про таємне обговорення «вільними демократами» перспективи виходу з правлячої коаліції на тлі рейтингів, що падають.

За даними анонімних джерел з числа представників вищої ланки Вільної демократичної партії Німеччини, парламентська фракція «лібералів» в даний час очікує на «найбільш слушний момент» для озвучення відповідного рішення. Майбутнє голосування щодо виплати допомоги для мігрантів може стати тим самим слушним випадком.

Нагадаємо, німецький Гамбург почав видавати спеціальну картку для біженців, з якої неможливо робити закордонні перекази.