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Німеччина анонсувала передачу двох систем Patriot Україні найближчим часом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Німеччина анонсувала передачу двох систем Patriot Україні найближчим часом
фото з відкритих джерел

Бундесвер найближчими днями доставить додаткові пускові установки, а через два-три місяці передасть інші елементи Patriot

Німеччина поставить Україні дві системи Patriot після того, як домовиться з США про те, що Берлін буде першим у черзі на отримання нових систем замість переданих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що завдяки зобов'язанням США Бундесвер спочатку доставить додаткові пускові установки найближчими днями, а потім, через два-три місяці, передасть інші елементи системи. Натомість Берлін отримає від Сполучених Штатів нові системи Patriot у прискореному темпі.

Раніше повідомлялося, що минулого тижня в Україну вже прибули система протиповітряної оборони Patriot та додаткові ракети-перехоплювачі завдяки угоді з Німеччиною. Пентагон і Білий дім використали цей крок, щоб переконати європейські країни ризикнути і надіслати свої наявні запаси до Києва, чекаючи, поки Америка їх поповнить. Однак для деяких країн це складне завдання, враховуючи, що їхні Patriot не будуть замінені до початку наступного року.

Нагадаємо, перші американські системи протиповітряної оборони Patriot Україна отримає не раніше ніж навесні 2026 року. США очікують, що європейські союзники тимчасово передадуть Україні частину своїх Patriot, а згодом отримають нові установки від американського виробника RTX Corporation.

До слова, Міністерство оборони США веде переговори з низкою країн про постачання систем Patriot для України. Кількість держав, котрі братимуть участь в угодах наразі не розголошувалась. Зокрема, президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі Україна має домовленості про отримання трьох систем ППО Patriot із десяти, які потрібні.

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Теги: системи ППО Patriot військова допомога Борис Пісторіус

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