Пентагон обговорює з іншими країнами передачу Patriot Україні – ЗМІ

«Поки що немає конкретних термінів чи дедлайну», – зазначив посадовець

Міністерство оборони США веде переговори з низкою країн про постачання систем Patriot для України. Про це «Суспільному» повідомило джерело в американському уряді, передає «Главком».

За повідомленням анонімного чиновника, очікуються окремі угоди з окремими країнами. Також повідомляється, що Пентагон обговорює можливі двосторонні угоди про постачання систем Patriot Україні.

Кількість держав, котрі братимуть участь в угодах наразі не розголошувалась. Наразі тривають обговорення щодо того, яка з країн зможе надати системи ППО для України.

«Поки що немає конкретних термінів чи дедлайну», – зазначив посадовець.

Зауважимо, Німеччина готова поставити Україні два комплекси ППО Patriot, однак передумовою для цього є їхня швидка заміна.

Раніше Нідерланди зробили гучну заяву щодо постачання систем Patriot Україні.

Нагадаємо, Сполучені Штати роблять кроки для швидкого постачання зброї в Україну в межах плану американського президента Дональда Трампа, що передбачає закупівлю зброї Європою. Штати наразі розглядають можливість продажу систем ППО Patriot із власних запасів.

До слова, раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц на спільній з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером пресконференції заявив, що Україна отримає Patriot протягом найближчих тижнів. Наразі усі питання узгоджують на рівні міністерств оборони.