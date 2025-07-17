Німеччина спростувала заяву Трампа про відправку Patriot для України

Нещодавно президент США оголосив про відправку Patriot для України та заявив, що більша частина систем буде на полі бою

Уряд Німеччини спростував заяву президента США Дональда Трампа про те, що перші зенітні ракетні комплекси Patriot відправилися з ФРН в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SRF.

Представник Міноборони країни наголосив, що уряд Німеччини не обізнаний про поставки. «Я не можу підтвердити, що наразі будь-що перебуває в дорозі. Мені про це нічого не відомо», - заявив він.

Посадовець нагадав, що в понеділок, 21 липня, відбудеться віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України. За його словами, під час зустрічі буде обговорено пошук рішень і засобів для того, щоб якомога швидше здійснити поставку комплексів Patriot в Україну.

Раніше стало відомо, що Україна просить у Сполучених Штатів 10 систем Patriot та ракети до них. Водночас три з них готові оплатити Німеччина та Норвегія.

Нагадаємо, Дональд Трамп раніше обіцяв, що Сполучені Штати братимуть участь у постачанні зброї Києву за схемою, де європейські союзники купуватимуть озброєння у США, щоб замінити власні запаси, передані Україні. Ця угода, за його словами, передбачає, що всю її оплатять європейські країни, а не США.

Як повідомлялося, США підготували новий пакет озброєння, який передадуть Україні в рамках домовленостей з НАТО. Як повідомляє The New York Times, більшість цієї зброї вже зібрано – вона або взята зі складів, або спеціально виготовлена останнім часом

До слова, президент США Дональд Трамп розглядав можливість відправки в Україну зброї великої дальності, здатної уразити цілі в Москві, Санкт-Петербурзі та інших віддалених російських регіонах. Йдеться про крилаті ракети «Томагавк».