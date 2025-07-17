Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина спростувала заяву Трампа про відправку Patriot для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина спростувала заяву Трампа про відправку Patriot для України
На наступному «Рамштайні» партнери обговорять, як швидше передати Patriot Україні
фото: depositphotos.com

Нещодавно президент США оголосив про відправку Patriot для України та заявив, що більша частина систем буде на полі бою

Уряд Німеччини спростував заяву президента США Дональда Трампа про те, що перші зенітні ракетні комплекси Patriot відправилися з ФРН в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SRF.

Представник Міноборони країни наголосив, що уряд Німеччини не обізнаний про поставки. «Я не можу підтвердити, що наразі будь-що перебуває в дорозі. Мені про це нічого не відомо», - заявив він.

Посадовець нагадав, що в понеділок, 21 липня, відбудеться віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України. За його словами, під час зустрічі буде обговорено пошук рішень і засобів для того, щоб якомога швидше здійснити поставку комплексів Patriot в Україну.

Раніше стало відомо, що Україна просить у Сполучених Штатів 10 систем Patriot та ракети до них. Водночас три з них готові оплатити Німеччина та Норвегія.

Нагадаємо, Дональд Трамп раніше обіцяв, що Сполучені Штати братимуть участь у постачанні зброї Києву за схемою, де європейські союзники купуватимуть озброєння у США, щоб замінити власні запаси, передані Україні. Ця угода, за його словами, передбачає, що всю її оплатять європейські країни, а не США.

Як повідомлялося, США підготували новий пакет озброєння, який передадуть Україні в рамках домовленостей з НАТО. Як повідомляє The New York Times, більшість цієї зброї вже зібрано – вона або взята зі складів, або спеціально виготовлена останнім часом

До слова, президент США Дональд Трамп розглядав можливість відправки в Україну зброї великої дальності, здатної уразити цілі в Москві, Санкт-Петербурзі та інших віддалених російських регіонах. Йдеться про крилаті ракети «Томагавк».

Читайте також:

Теги: військова допомога Дональд Трамп Німеччина Patriot системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Між Маском і Трампом знову загострення
Вашингтонська драма: Маск проти «великого і чудового» закону Трампа
1 липня, 12:29
Трамп: Весь світ вибухне, якщо Іран отримає ядерну зброю
Трамп зробив гучну заяву про Іран та ядерну зброю
18 червня, 23:27
Володимир Путін запропонував Дональду Трампу своє посередництво у врегулюванні ситуації на Близькому Сході
Трамп розкритикував Путіна за пропозицію посередництва щодо війни на Близькому Сході
24 червня, 17:36
Жертв було виявлено на лісовій стежці в неділю
Затримано 16-річного українця у справі про подвійне вбивство у Німеччині
30 червня, 17:28
США, ймовірно, доведеться отримати схвалення угоди від Китаю
Трамп анонсував переговори з Китаєм щодо угоди з TikTok
5 липня, 09:50
Гашек розкритикував Трампа
Легендарний хокеїст назвав Трампа «патологічним брехуном»
21 червня, 11:41
Відносини Трампа і Маска знову максимально напружені
Нова суперечка Маска та Трампа вплинула на акції Tesla
2 липня, 10:53
Польща придбала у Південної Кореї 180 танків
У Європи з'явився новий ключовий постачальник зброї на заміну США – CNN
12 липня, 15:42
JASSM – американська високоточна крилата ракета
Трамп розглядає передачу Україні далекобійних ракет до F-16
14 липня, 16:42

Політика

Німеччина спростувала заяву Трампа про відправку Patriot для України
Німеччина спростувала заяву Трампа про відправку Patriot для України
Трамп змінив риторику, аби укласти торговельну угоду з Китаєм – Bloomberg
Трамп змінив риторику, аби укласти торговельну угоду з Китаєм – Bloomberg
50 днів для Путіна: глава МЗС Латвії звернулась до Трампа
50 днів для Путіна: глава МЗС Латвії звернулась до Трампа
ISW: Кремль маніпулює ядерною риторикою, аби роз'єднати США та НАТО
ISW: Кремль маніпулює ядерною риторикою, аби роз'єднати США та НАТО
Велика Британія та Німеччина готуються підписати оборонну угоду
Велика Британія та Німеччина готуються підписати оборонну угоду
Словаччина не підтримає відмову від російського газу – Фіцо
Словаччина не підтримає відмову від російського газу – Фіцо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
136K
Будинки порожніють: сусідня з Україною держава стала лідером з міграції до ЄС
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2025
23K
«Алло» уже не в моді: у покоління зумерів новий тренд у відповідях на дзвінки
17K
«Найкраща комбінація». Нардепка Безугла пояснила, хто насправді керуватиме новим урядом
16K
Окупанти вдарили по польському підприємству у Вінниці: реакція Варшави

Новини

17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
15 липня, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua