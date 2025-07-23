Туреччина продемонструвала свою першу гіперзвукову балістичну ракету

Туреччина представила свою першу гіперзвукову ракету Tayfun Block-4

У Туреччині представили першу гіперзвукову балістичну ракету – Tayfun Block-4. Як повідомляє «Главком» із посиланням на ресурс SavunmaSanayiST, вона була продемонстрована на 17-й міжнародній виставці оборонної промисловості IDEF 2025, що проходить у Стамбулі.

Довжина ракети становить 10 м, вага – 7 200 кг. Це далекобійна система турецької оборонної промисловості – радіус її дії сягає 3 тис. км. Ракета призначена для знищення стратегічних цілей, таких як системи ППО, командні пункти та центри управління, а також військові об'єкти.

10 METRE BOYUNDA BİR DEV! 🚀



— İşte TAYFUN BLOCK 4 HİPERSONİK BALİSTİK FÜZE…



— MENZİL ÖNEMLİ DEĞİL ☺️ pic.twitter.com/RhglLOcMf0 — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) July 22, 2025

Roketsan також представила ще кілька нових систем, серед яких ракета Atmaca, ракета класу «повітря-повітря» Gokbora та балістична ракета повітряного базування 300 Er.

Раніше у Туреччині під час випробувань впав новий безпілотник-невидимка Anka-3. У Туреччині під час випробувального польоту в районі міста Конья розбився стелс-безпілотник Anka-3, розроблений компанією Turkish Aerospace Industries (TAI).