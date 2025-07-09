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Трамп підтвердив, що Україна просила додаткову систему Patriot

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Трамп підтвердив, що Україна просила додаткову систему Patriot
Білий дім звернувся до Пентагону з проханням розглянути варіант відправлення до України ще однієї системи ППО
скріншот з відео

Американський президент каже, що передача Україні додаткової системи Patriot дорого обійдеться Штатам

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна просила ще одну систему Patriot. Білий дім розглядає це питання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського президента.

Очільник Сполучених штатів заявив, що передача Україні додаткової системи протиповітряної оборони є дуже дорогою річчю. «Вони хотіли би цього. Вони просили про це. Знаєте, це дуже рідкісне явище, тому що багато систем було відправлено в Україну. Але вони хотіли б. Я знаю, що вони зробили запит. Ми маємо на нього поглянути. Дуже дорога. Дуже дорога система», – сказав він.

Американський президент шкодує, що США мусять витрачати стільки грошей на війну, якої, за його словами, «ніколи б не було, якби він був президентом». «Знаєте, коли ви говорите про таку систему, як ця, дуже складну, з величезною кількістю грошей, і вони роблять це, тому що хочуть запобігти смерті. Вони зазнають сильного удару. Дуже сильного. Отже, ми дивимося на це», – пояснив політик.

Як повідомляв журнал WSJ, президент США Дональд Трамп розглядає можливість передання Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Білий дім звернувся до Пентагону з проханням розглянути варіант відправлення до України ще однієї системи Patriot.

До слова, глава Пентагону Піт Гегсет не повідомив адміністрацію президента США Дональда Трампа про своє рішення призупинити постачання озброєнь Україні заздалегідь.

Як повідомлялося, США планують витратити понад $1,3 млрд на закупівлю ракет для систем протиповітряної оборони Patriot у новому фінансовому році. У документах до бюджетного запиту на 2026 рік зазначається, що 16 квітня група високопосадовців армії США, яка визначає потреби в озброєнні, вирішила суттєво збільшити план закупівлі ракет Patriot – з 3 376 до 13 773 одиниць. Остаточні рішення ухвалюють законодавці, які працюють над проєктами бюджету для Міноборони США і можуть врахувати ці прогнози під час голосування.

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Теги: військова допомога Дональд Трамп Patriot системи ППО

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