Глава Пентагону не попередив Трампа про зупинення постачання зброї Україні – CNN

Міністр оборони Піт Гегсет не повідомив Білий дім про свої наміри щодо України

Гегсет не повідомив Білий дім, перш ніж санкціонував призупинення поставок зброї до України

Глава Пентагону Піт Гегсет не повідомив адміністрацію президента США Дональда Трампа про своє рішення призупинити постачання озброєнь Україні заздалегідь. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерела, пише «Главком».

На засіданні з кабінетом міністрів Трамп заявив, що не несе відповідальності за цей крок. Відповідаючи на запитання, хто санкціонував паузу у постачанні зброї, Трамп відповів: «Я не знаю, чому ви не кажете мені?».

Трамп також наголосив, що Вашингтон продовжить відправляти зброю до України. За інформацією джерел CNN, Трамп попросив Гегсета тільки оцінити запаси зброї США, але не зупиняти постачання Україні. Це вже другий випадок у 2025 році, коли Гегсет вирішив зупинити надходження американської зброї до Україну, здивувавши інших чиновників, пише CNN. Минулого разу це сталося у лютому, тоді рішення швидко скасували.

До слова, Трамп був здивований заявою Пентагону про призупинення передачі зброї Україні.Президент США Дональд Трамп не знав про те, що Пентагон планує призупинити військову допомогу Україні. Журналісти на правах анонімності повідомили, що заява Пентагону щодо призупинення поставок зброї Україні «застала зненацька».

Нагадаємо, на початку липня Politico та NBC повідомили, що США призупинили постачання деяких видів зброї Україні, включаючи ракети для системи ППО Patriot. Білий дім пояснив зупинку постачання «стандартною перевіркою» Пентагоном всієї військової допомоги, яку США надають усім країнам та регіонам.

Раніще стало відомо, що Пентагон готується передати Києву додаткове оборонне озброєння США. у вівторок президент США Дональд Трамп пообіцяв дати Києву більше зброї, насамперед оборонні засоби.