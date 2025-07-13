Німеччина постачатиме Україні ракети Patriot власного виробництва: коли очікувати

Німеччина зможе постачати Україні ракети Patriot власного виробництва, але не раніше 2026 року

Німеччина потенційно зможе надавати Україні ракети до американських систем протиповітряної оборони Patriot, оскільки нещодавно відкрила власну виробничу лінію для цього озброєння. Про це заявив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг під час брифінгу для журналістів у Києві 12 липня, передає «Главком».

Генерал-майор розповів, що у Німеччині вже запустили власну незалежну від США лінію виробництва ракет до систем Patriot.

За його словами, перші постачання цих вироблених у Німеччині ракет очікують у 2026-2027 роках. Фройдінг зазначив, що Берлін зможе надавати ці ракети Киву без попереднього погодження з Вашингтоном.

Нагадаємо, Німеччина готова придбати у Сполучених Штатів системи протиповітряної оборони Patriot і надати їх Україні.

Мерц додав, що минулого тижня звернувся до Трампа з проханням поставити системи Patriot. «Американці самі потребують деяких з них, але у них їх багато. Поки що не вирішено, чи буде здійснена поставка», – сказав він.

Як повідомляв WSJ, президент США Дональд Трамп розглядає можливість передання Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Білий дім звернувся до Пентагону з проханням розглянути варіант відправлення до України ще однієї системи Patriot.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна просила ще одну систему Patriot. Білий дім розглядає це питання. Американський лідер заявив, що передача Україні додаткової системи протиповітряної оборони є дуже дорогою річчю.

Як відомо, США планують витратити понад $1,3 млрд на закупівлю ракет для систем протиповітряної оборони Patriot у новому фінансовому році. У документах до бюджетного запиту на 2026 рік зазначається, що 16 квітня група високопосадовців армії США, яка визначає потреби в озброєнні, вирішила суттєво збільшити план закупівлі ракет Patriot – з 3 376 до 13 773 одиниць.

Остаточні рішення ухвалюють законодавці, які працюють над проєктами бюджету для Міноборони США і можуть врахувати ці прогнози під час голосування.

До слова, глава Пентагону Піт Гегсет не повідомив адміністрацію президента США Дональда Трампа про своє рішення призупинити постачання озброєнь Україні заздалегідь.