Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна готує нові домовленості з партнерами щодо систем ППО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна готує нові домовленості з партнерами щодо систем ППО
За словами українського лідера, посилення протиповітряної оборони є пріоритетом нашої держави
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Глава України: «Розраховуємо найближчими тижнями домовленості зафіксувати»

Президент Володимир Зеленський заявив, що системи протиповітряної оборони та ракети до них є пріоритетом України. Тривають переговори з партнерами про постачання нашій державі додаткових систем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського лідера.

«Все щодо ППО – системи ППО, ракети до них, дронова ППО – на сьогодні головний пріоритет, і готуємо ще й нові домовленості з партнерами – розраховуємо найближчими тижнями домовленості зафіксувати», – пояснив президент.

За словами Зеленського, Україна закриває дефіцит фінансування на виробництво дронів та їх перехоплювачів, а також заповнює виробничі лінії замовленнями.

«Маємо значно більше використовувати всі типи дронів, які допомагають саме на передовій. Стримувати російські штурми і забезпечувати наші активні дії саме завдяки дронам, завдяки технологічним рішенням будемо більше. Вдячний усім, хто розвиває цей напрямок, розробляє відповідні рішення», – додав він.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Нагадаємо, Україна поступово модернізує свою систему протиповітряної оборони, і її якість уже перевершує систему ППО Великої Британії. Проте є ще одна країна – абсолютний лідер у цій галузі.

Як повідомлялося, Німеччина веде «інтенсивні переговори» зі Сполученими Штатами про забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібні ракети Patriot для її оборони після розмови з президентом Володимиром Зеленським та висловив розчарування через те, що президент Росії Володимир Путін не припиняє бойові дії. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сибіга повідомив, за яких умов Зеленський візьме участь у саміті НАТО
Сибіга повідомив, за яких умов Зеленський візьме участь у саміті НАТО
9 червня, 20:21
Зеленський: «Максимально мобілізуємо санкційний тиск на Росію заради завершення війни та реального миру»
Україна синхронізує санкції проти Росії з міжнародними партнерами: рішення РНБО
27 червня, 13:12
Меморандум підписали міністр оборони України Рустем Умєров і CEO компанії Swift Beat, LLC Ерік Шмідт
Україна вироблятиме дрони спільно з американською компанією Swift Beat
3 липня, 15:13
Полковник Задорожний командує своїм підрозділом з 2023 року
Зеленський присвоїв звання Героя України командиру Президентської бригади «Буревій»
3 липня, 16:05
Україна неодноразово заявляла, що їй бракує систем протиповітряної оборони для захисту від атак РФ
Німеччина веде переговори зі США про передачу Україні Patriot
4 липня, 14:54
Зеленський пояснив, завдяки чому вдалося зупинити просування росіян на Сумщині
Зеленський пояснив, завдяки чому вдалося зупинити просування росіян на Сумщині
14 червня, 13:33
Зеленський про удар РФ по Києву 17 червня: Це свідомий терор
Зеленський назвав рису, що об’єднує РФ з Іраном і КНДР
19 червня, 20:45
Зеленський повідомив, з якими країнами ведуться переговори щодо відкриття оборонного виробництва
Україна розпочинає експорт оборонних технологій. Зеленський розкрив перші подробиці
21 червня, 14:23
Зеленський та Трамп провели телефонну розмову
Зеленський та Трамп провели телефонну розмову
4 липня, 16:44

Політика

Україна готує нові домовленості з партнерами щодо систем ППО
Україна готує нові домовленості з партнерами щодо систем ППО
Зеленський анонсував додаткове фінансування виробництва українських дронів
Зеленський анонсував додаткове фінансування виробництва українських дронів
Ексголова Тернопільської ОВА претендує на посаду проректора Львівського медуніверситету
Ексголова Тернопільської ОВА претендує на посаду проректора Львівського медуніверситету
У 2025 році рекордна частка бюджету Дніпровської міськради пішла на обслуговування боргів
У 2025 році рекордна частка бюджету Дніпровської міськради пішла на обслуговування боргів
У червні влада намагалася усунути Буданова, але він зберіг посаду – The Economist
У червні влада намагалася усунути Буданова, але він зберіг посаду – The Economist
Новий ліквідатор проросійської ОПЗЖ почав отримувати штрафи: деталі
Новий ліквідатор проросійської ОПЗЖ почав отримувати штрафи: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
259K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 липня 2025
54K
Відомий співак заявив про мобілізацію просто під час концерту
31K
Прогноз магнітних бур на 7-9 липня: якою буде сонячна активність
25K
Лавров знову висунув перелік вимог для миру з Україною
9393
Російського міністра транспорту, якого вранці звільнив Путін, знайдено мертвим (оновлено)

Новини

7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
Вчора, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua