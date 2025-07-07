Україна готує нові домовленості з партнерами щодо систем ППО

Глава України: «Розраховуємо найближчими тижнями домовленості зафіксувати»

Президент Володимир Зеленський заявив, що системи протиповітряної оборони та ракети до них є пріоритетом України. Тривають переговори з партнерами про постачання нашій державі додаткових систем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського лідера.

«Все щодо ППО – системи ППО, ракети до них, дронова ППО – на сьогодні головний пріоритет, і готуємо ще й нові домовленості з партнерами – розраховуємо найближчими тижнями домовленості зафіксувати», – пояснив президент.

За словами Зеленського, Україна закриває дефіцит фінансування на виробництво дронів та їх перехоплювачів, а також заповнює виробничі лінії замовленнями.

«Маємо значно більше використовувати всі типи дронів, які допомагають саме на передовій. Стримувати російські штурми і забезпечувати наші активні дії саме завдяки дронам, завдяки технологічним рішенням будемо більше. Вдячний усім, хто розвиває цей напрямок, розробляє відповідні рішення», – додав він.

Нагадаємо, Україна поступово модернізує свою систему протиповітряної оборони, і її якість уже перевершує систему ППО Великої Британії. Проте є ще одна країна – абсолютний лідер у цій галузі.

Як повідомлялося, Німеччина веде «інтенсивні переговори» зі Сполученими Штатами про забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібні ракети Patriot для її оборони після розмови з президентом Володимиром Зеленським та висловив розчарування через те, що президент Росії Володимир Путін не припиняє бойові дії.