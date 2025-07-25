Скільки Patriot може отримати Україна? Відповідь президента

Президент наголосив, що в України є запит на 10 систем Patriot

Зеленський підкреслив, що президент США Дональд Трамп погодився передавати системи ППО Україні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі Україна має домовленості про отримання трьох систем ППО Patriot із десяти, які потрібні. Про це він заявив під час спілкування з медіа 24 липня, інформує «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

«З питанням ракет працюємо, ракети у нас є. Все ще боремось над ліцензією виробництва. Важливо, що у Німеччині з'являється майданчик. Виробництво. Поки що не у нас, але в європейців, з якими у нас хороші відносини», – сказав президент.

Зеленський додав, що президент США Дональд Трамп погодився передавати системи Україні. Це відбуватиметься шляхом продажу, а отже нині країна має знайти гроші на всі 10 систем.

За словами президента, було б добре мати до кожної системи одразу пакет з ракетами. «Скільки вже маємо. Три. Офіційно я отримав підтвердження Німеччини на дві системи, Норвегія – одна. Зараз ми працюємо з нідерландськими партнерами», – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, перші американські системи протиповітряної оборони Patriot Україна отримає не раніше ніж навесні 2026 року. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наполягає на прискоренні передачі систем, наголошуючи, що доленосне рішення за Вашингтоном. США своєю чергою очікують, що європейські союзники тимчасово передадуть Україні частину своїх Patriot, а згодом отримають нові установки від американського виробника RTX Corporation.

Як повідомлялося, Міністерство оборони США веде переговори з низкою країн про постачання систем Patriot для України. Кількість держав, котрі братимуть участь в угодах наразі не розголошувалась.