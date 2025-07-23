Анонсовані Трампом системи Patriot надійдуть в Україну через понад пів року – Spiegel

За даними ЗМІ, перша система ППО буде доступна не раніше ніж навесні наступного року

Перші американські системи протиповітряної оборони Patriot Україна отримає не раніше ніж навесні 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spiegel.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наполягає на прискоренні передачі систем, наголошуючи, що доленосне рішення за Вашингтоном. США своєю чергою очікують, що європейські союзники тимчасово передадуть Україні частину своїх Patriot, а згодом отримають нові установки від американського виробника RTX Corporation.

За даними ЗМІ, перша система буде доступна не раніше ніж через вісім місяців, тобто навесні 2026 року. Саме тоді Німеччина зможе отримати установку, яка спочатку була призначена для Швейцарії. Інші ж союзники зможуть передати системи ще пізніше – їм знадобиться щонайменше рік для реалізації поставок. Усе ускладнюється тим, що європейські країни, включно з Німеччиною, не готові ризикувати власною безпекою й очікують «надійних гарантій» щодо швидкого поповнення арсеналу.

За словами Пісторіуса, надання Patriot Україні має відбуватися за умови, що НАТО не втратить обороноздатності. Ключові військові рішення зараз готуються в штаб-квартирі НАТО в бельгійському Монсі.

Нагадаємо, Міністерство оборони США веде переговори з низкою країн про постачання систем Patriot для України. Кількість держав, котрі братимуть участь в угодах наразі не розголошувалась.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати роблять кроки для швидкого постачання зброї в Україну в межах плану американського президента Дональда Трампа, що передбачає закупівлю зброї Європою. Штати наразі розглядають можливість продажу систем ППО Patriot із власних запасів.