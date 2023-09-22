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Німеччина очікує від Польщі подальших поставок зброї Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Німеччина очікує від Польщі подальших поставок зброї Україні
Німеччина зберігає прихильність до безперервного постачання зброї Україні
фото з відкритих джерел

Німеччина сподівається, що Польща продовжить постачати зброю Україні на тлі резонансних висловлювань провідних польських політиків

Влада Німеччини очікує від Польщі подальшого постачання зброї Україні на тлі резонансних висловлювань провідних польських політиків. Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, повідомляє Deutsche Welle.

«Ми як федеральний уряд виходимо з того, що Польща й надалі проявлятиме солідарність (з Україною – «Главком»)», – сказав Гебештрайт.

Гебештрайт додав, що Берлін вітає роз'яснення польського президента Анджея Дуди. Зі слів глави держави випливає, що висловлювання прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького були хибно витлумачені.

20 вересня на сторінці канцелярії Моравецького у соцмережі X з'явився допис: «Україна захищається від російського звірячого нападу, і я розумію цю ситуацію, але, як і говорив, ми захищатимемо нашу країну. Ми більше не передаємо Україні озброєння, тому зараз озброюємо Польщу».

Наступного дня Анджей Дуда пояснив, що польський прем'єр мав на увазі лише новітні зразки озброєнь.

«Ми не можемо передати будь-кому іншому наше нове озброєння, яке зараз купуємо за мільярди доларів для польської армії, щоб зміцнити її, зміцнити безпеку Польщі», – вказав Дуда в інтерв'ю телеканалу TVN24. Однак Варшава продовжить виконувати підписані нею з Києвом контракти, додав він.

Гебештрайт зазначив, що Німеччина зі свого боку зберігає прихильність до безперервного постачання зброї Україні. Зокрема, канцлер ФНР Олаф Шольц неодноразово наголошував, що Берлін і надалі підтримуватиме Київ стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні, оскільки сама перебуває в процесі активного переозброєння. 

Також прессекретар уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що Польща продовжує постачання зброї в Україну за раніше узгодженими контрактами. Це стосується, зокрема, передачі гаубиць Krab. Пізніше стало відомо, що заява прем'єра Польщі стала несподіванкою для МЗС країни. Зазначається, що прем'єр, схоже, не консультувався з дипломатичним відомством перед висловленням позиції.

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Теги: Німеччина Польща озброєння

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