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Де в Європі найбільше українських біженців: названо три країни

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Де в Європі найбільше українських біженців: названо три країни
У ЄС спостерігається нерівномірне співвідношення біженців до місцевого населення
фото з відкритих джерел

Чехія дала притулок сотням тисяч біженців, що складає 4% від її загального населення 

Кількість українських біженців, які прибули до країн Європейського Союзу після повномасштабного вторгнення, досягла 10 мільйонів осіб. Про це повідомив комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон в ефірі sudradio.

Бретон заявив, що найбільшу кількість українців прийняли Польща, Угорщина та Чехія. За словами комісара, остання дала прихисток 440 тис. осіб, що становить 4% всього населення країни.

Тьєррі Бретон додав, що це питання, яке стосується всіх європейських країн.

«Це проблема, яка торкається всіх нас, вона торкається нас на півдні Європи, вона торкається нас на сході», – зазначив комісар ЄС.

Серед усіх тих, хто отримав тимчасовий захист у країнах Європи, українці становили понад 98%. З них жінки – 46,6%, діти – 34,2%, чоловіки – 19,2%.

Бретон підкреслив, що станом на зараз у ЄС спостерігається нерівномірне співвідношення біженців з України до місцевого населення.

Нагадаємо, європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців у Європейському Союзі до березня 2025 року. У Єврокомісії зазначають, що це забезпечить підтримку для понад 4 млн українців, які користуються захистом у європейських країнах. ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року за одностайним рішенням держав-членів, і її продовжили до березня 2024 року.

Також ми писали, що українські біженці в Литві з дозволом на проживання або карткою від міграційної служби можуть отримати фінансову допомогу, яку спонсорує Міжнародна організація з міграції у Вільнюсі (МОМ). Гроші підуть на часткове покриття плати за житло, з чим багато українців мають проблеми.

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Теги: Польща Чехія Угорщина українці біженці Європейський союз

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