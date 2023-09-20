Де в Європі найбільше українських біженців: названо три країни

Чехія дала притулок сотням тисяч біженців, що складає 4% від її загального населення

Кількість українських біженців, які прибули до країн Європейського Союзу після повномасштабного вторгнення, досягла 10 мільйонів осіб. Про це повідомив комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон в ефірі sudradio.

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Бретон заявив, що найбільшу кількість українців прийняли Польща, Угорщина та Чехія. За словами комісара, остання дала прихисток 440 тис. осіб, що становить 4% всього населення країни.

Тьєррі Бретон додав, що це питання, яке стосується всіх європейських країн.

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«Це проблема, яка торкається всіх нас, вона торкається нас на півдні Європи, вона торкається нас на сході», – зазначив комісар ЄС.

Серед усіх тих, хто отримав тимчасовий захист у країнах Європи, українці становили понад 98%. З них жінки – 46,6%, діти – 34,2%, чоловіки – 19,2%.

Бретон підкреслив, що станом на зараз у ЄС спостерігається нерівномірне співвідношення біженців з України до місцевого населення.

Нагадаємо, європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців у Європейському Союзі до березня 2025 року. У Єврокомісії зазначають, що це забезпечить підтримку для понад 4 млн українців, які користуються захистом у європейських країнах. ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року за одностайним рішенням держав-членів, і її продовжили до березня 2024 року.

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Також ми писали, що українські біженці в Литві з дозволом на проживання або карткою від міграційної служби можуть отримати фінансову допомогу, яку спонсорує Міжнародна організація з міграції у Вільнюсі (МОМ). Гроші підуть на часткове покриття плати за житло, з чим багато українців мають проблеми.