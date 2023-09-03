Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польща закрила найбільший центр прийому українських біженців

Діана Гасюк
glavcom.ua
Польща закрила найбільший центр прийому українських біженців
фото з відкритих джерел

Центр прийому біженців розташовувався у Надажині, приблизно за 30 кілометрів від Варшави

У суботу, 12 вересня, стало відомо, що Польща закрила свій найбільший центр для прийому українських біженців. Про це повідомляє Financial Times.

Центр прийому біженців розташовувався у Надажині, приблизно за 30 кілометрів від Варшави. Українці проживали на території торгово-виставкового центру Ptak Warsaw Expo (прим. - площа критих приміщень центру становить 150 тис. кв. м).

У пресслужбі Мазовецького краю пояснили, що центр вже не був потрібний, оскільки більшість людей знайшли житло в інших місцях.

«Центр було закрито. Нові прибульці не надходили, і великий масштабний центр втратив свою актуальність. У момент закриття в ньому перебувало близько 300 осіб. Деякі з них були перерозподілені до менших центрів, а інші звернулися до місцевих органів самоврядування», - повідомила Дагмара Залевська.

Найбільший центр гуманітарної допомоги для українців було відкрито відразу після початку повномасштабної агресії Росії проти України. В ньому можливо було розмістити до 9-10 тисяч осіб.

Центр прийому біженців був розділений на сектори. Кожен з них мав ліжка, санвузли, тимчасові душі, зони для харчування та заряджання мобільних телефонів, а також кімнати для матерів з малими дітьми.

Раніше повідомлялося, що у польських школах стало менше українських дітей. На початку 2023 року в Польщі налічувалося 955 тисяч українців зі статусом Pesel Ukr. Зараз біженців менше, за деякими оцінками – на 15-20%, зауважив президент Об’єднання українців у Польщі Мирослав Скірка.

Раніше Польща роз’яснила, чому українців позбавляють статусу UKR.

Читайте також: Польські жінки вбачають в українських біженках конкуренток – дослідження
Теги: Польща українці житло самоврядування президент харчування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна триває. Треба постійно про це пам'ятати
Воюватимуть усі? Чи дійсно це так
4 серпня, 19:19
Добре жити будуть наші діти, можливо, онуки
Ми не досягнемо економічного рівня розвинених країн у цьому поколінні
6 серпня, 19:19
Польські прикордонники готуються до провокацій з боку білорусів
Литва та Польща нервують. Що відбувається на кордоні з Білоруссю
24 серпня, 10:33
В авокадо виявили кадмій
В Україну потрапила партія отруєних авокадо
8 серпня, 16:25
Українці показали своїх корів, які у спеку приймають водні процедури
Українці показали своїх корів, які у спеку приймають водні процедури
11 серпня, 17:50
Встановлення нового знаку на Зміїному: прикордонники поділилися ексклюзивними кадрами
Встановлення нового знаку на Зміїному: прикордонники поділилися ексклюзивними кадрами
13 серпня, 13:33
Польща восени хоче провести референдум
Референдум у Польщі: чого вимагатимуть поляки, і до чого тут українці
11 серпня, 21:04
Олена Зеленська та королева Сільвія
Олена Зеленська у стильному образі зустрілася з королевою Швеції
21 серпня, 15:31
Українці зізналися, що у 43,5% випадків доходи «суттєво» нижчі за бажаний рівень
Українці зізнались, скільки грошей їм треба на місяць для нормального життя
30 серпня, 16:14

Соціум

Шольц скасував візит до Герінгена через отриману травму на пробіжці
Шольц скасував візит до Герінгена через отриману травму на пробіжці
«Слава Герострата в постінформаційну епоху»: Подоляк розкритикував політику Маска у Twitter
«Слава Герострата в постінформаційну епоху»: Подоляк розкритикував політику Маска у Twitter
Жорстокий напад на українського хлопчика в Німеччині: дипломати звернулися до правоохоронців
Жорстокий напад на українського хлопчика в Німеччині: дипломати звернулися до правоохоронців
Із каміння та гілок: на місці загибелі Пригожина з’явився дивний меморіал
Із каміння та гілок: на місці загибелі Пригожина з’явився дивний меморіал
Експосол США в Росії розкрив найбільший страх Путіна
Експосол США в Росії розкрив найбільший страх Путіна
У США поліція застрелила вагітну жінку, яка відмовилася вийти з машини (відео)
У США поліція застрелила вагітну жінку, яка відмовилася вийти з машини (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Путін втратив свого головного покупця. Індія навідріз відмовляється від нафти
19K
«Де вишиванки?»: мережу збурило фото школярок у радянській формі
16K
Удар по Кривому Рогу: влада повідомила про наслідки атаки
13K
Чехів почала дратувати допомога біженцям із України – ЗМІ
9378
На Путіна має вплив лише одна людина
8772
Перша сцена України. Про династії та клани у театрі Франка

Новини

3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
Вчора, 11:07
Окупанти намагалися прорватись у чотирьох районах лінії фронту – Генштаб
Вчора, 06:37
Тепло, але у деяких регіонах дощитиме: прогноз погоди на 2 вересня
Вчора, 05:26
2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:21
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
1 вересня, 06:40

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту