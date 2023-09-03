Польща закрила найбільший центр прийому українських біженців

Центр прийому біженців розташовувався у Надажині, приблизно за 30 кілометрів від Варшави

У суботу, 12 вересня, стало відомо, що Польща закрила свій найбільший центр для прийому українських біженців. Про це повідомляє Financial Times.

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Центр прийому біженців розташовувався у Надажині, приблизно за 30 кілометрів від Варшави. Українці проживали на території торгово-виставкового центру Ptak Warsaw Expo (прим. - площа критих приміщень центру становить 150 тис. кв. м).

У пресслужбі Мазовецького краю пояснили, що центр вже не був потрібний, оскільки більшість людей знайшли житло в інших місцях.

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«Центр було закрито. Нові прибульці не надходили, і великий масштабний центр втратив свою актуальність. У момент закриття в ньому перебувало близько 300 осіб. Деякі з них були перерозподілені до менших центрів, а інші звернулися до місцевих органів самоврядування», - повідомила Дагмара Залевська.

Найбільший центр гуманітарної допомоги для українців було відкрито відразу після початку повномасштабної агресії Росії проти України. В ньому можливо було розмістити до 9-10 тисяч осіб.

Центр прийому біженців був розділений на сектори. Кожен з них мав ліжка, санвузли, тимчасові душі, зони для харчування та заряджання мобільних телефонів, а також кімнати для матерів з малими дітьми.

Раніше повідомлялося, що у польських школах стало менше українських дітей. На початку 2023 року в Польщі налічувалося 955 тисяч українців зі статусом Pesel Ukr. Зараз біженців менше, за деякими оцінками – на 15-20%, зауважив президент Об’єднання українців у Польщі Мирослав Скірка.

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Раніше Польща роз’яснила, чому українців позбавляють статусу UKR.