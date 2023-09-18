Буданов пояснив, чим тривала війна небезпечна для України

Україна багато в чому покладається на західну допомогу, а розтягнення бойових дій призведе до виснаження і внутрішнього, і зовнішнього ресурсу

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що довга війна на виснаження небезпечна для України. В інтерв'ю The Economist він пояснив це тим, що наша держава багато в чому покладається на західну допомогу, а розтягнення бойових дій призведе до виснаження і внутрішнього, і зовнішнього ресурсу.

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Як зазначив керівник розвідки, Росія тим часом орієнтується «сама на себе».

«Ми залежимо від зовнішніх гравців. Росія багато в чому залежить від самої себе. Таким чином, тривала війна небезпечна для України, оскільки вона виснажує не тільки її внутрішні ресурси, а й ресурси західних партнерів», – заявив глава ГУР.

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Буданов сумнівається, що є передумови, аби вважати, що Захід може обмежити допомогу для України. До того ж «склади в західних країнах не зовсім порожні». Але точно сказати, як довго партнери ще будуть забезпечувати Україну додатковими ресурсами – важко.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів виданню The Economist, що Збройні сили мають можливість розірвати сухопутний коридор між Росією та окупованим Кримом до початку зими. Натомість росіяни у відчаї передчасно розгорнули резерви.

Крім того, Буданов спрогнозував, як довго ще протримається економіка РФ та коли припиниться потік зброї в Росії. За його словами, ресурси Росії швидко вичерпаються, економіка країни протримається не довше 2025 року, а потік зброї може припинитися уже у 2026-му році.