У польському місті неподалік від Львова зафіксовано спалах смертельної хвороби

Легіонельоз – це тип пневмонії, що викликається бактеріями легіонели, яка в середньому призводить до смерті в 5-10% випадків

Жешув, що розташований приблизно в 100 км від українського кордону, став воротами для гуманітарної допомоги і військових поставок Заходу

У місті Жешув на півдні Польщі зафіксовано спалах «хвороби легіонерів» – небезпечного легеневого захворювання. Агентство внутрішньої безпеки Польщі з'ясовує, чи міг спалах цієї хвороби бути актом саботажу, враховуючи роль міста як вузла для поставок НАТО в Україну. Про це повідомляє Bloomberg.

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За даними місцевої влади, від легіонельозу в Жешуві вже загинули семеро людей, а 113 госпіталізовані. Розслідування спрямоване на виключення будь-яких зовнішніх дій, які могли призвести до спалаху, заявив представник служб безпеки Польщі Станіслав Зарин.

Місцева влада проводить тести і розраховує дізнатися джерело спалаху в понеділок, повідомила RMF Єва Леніарт, глава уряду регіону. За її словами, зараження, швидше за все, сталося через воду в системі водопостачання, і ситуація знаходиться під контролем.

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Жешув, що розташований приблизно в 100 км від українського кордону, став воротами для гуманітарної допомоги і військових поставок Заходу з тих пір, як 18 місяців тому Росія почала своє вторгнення.

Місто з населенням близько 200 тис. людей є транзитним вузлом для багатьох офіційних осіб, які прямували до Києва, включаючи президента США Джо Байдена, канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона.

Легіонельоз, або «хвороба легіонерів» – це тип пневмонії, що викликається бактеріями легіонели (L. pneumophila), яка в середньому призводить до смерті в 5-10% випадків. Проти «хвороби легіонерів» існують лікарські препарати, але поки немає вакцини. Захворювання протікає, як правило, з вираженою лихоманкою, загальною інтоксикацією, ураженням легенів, центральної нервової системи, органів травлення. Люди можуть захворіти, якщо вдихають краплі води або ковтають воду, що містить бактерії.

Раніше повідомлялося, що російське ГРУ вербувало у Польщі українських біженців, щоб зірвати поставки західної зброї.