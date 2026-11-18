Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі під час засідання Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі заявив, що кампанія дальніх ударів Києва по території РФ не змінила хід війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Clash Report.

За його Колбі, ці атаки не наблизили завершення бойових дій і не сповільнили просування російських військ на фронті, а удари по об'єктах, які він назвав цивільною інфраструктурою (зокрема по ритейлеру Wildberries), імовірно, лише зміцнили рішучість російського суспільства та готовність Кремля до ескалації. Колбі зауважив, що баланс переваг у дальніх ударах може бути на боці Москви, і хоча Україну не слід змушувати воювати «зі зв’язаними за спиною руками», підтримка США має зосереджуватися передусім на утриманні лінії фронту.

Європейські союзники відкинули критику представника США. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав закиди щодо ударів по стратегічних військових цілях у РФ «досить дурною справою» та закликав натомість говорити про щоденні й щонічні російські атаки на українську енергетичну, водопровідну та теплову інфраструктуру, які він охарактеризував як тероризм. За його словами, союзники мають обговорювати легітимні удари по нецивільних цілях у Росії – раніше Берлін уже скасував обмеження на дальність застосування зброї, яку передає Києву.

Аналогічну позицію зайняв міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг, наголосивши, що союзники не повинні вказувати Україні, як вести війну, адже далекобійні можливості допомогли послабити військову машину Володимира Путіна, виграти час і врятувати життя. Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловився обережніше, зазначивши, що союзники погоджуються з правом України захищатися та відбити російське вторгнення.

Останніми місяцями Київ посилив удари по російських військових об'єктах, нафтопереробних заводах і комерційних складах – за твердженням української сторони, ці атаки вивели з ладу 30 відсотків нафтопереробних потужностей РФ, а цього тижня Україна також заявила про пошкодження Керченського мосту. У Вашингтоні ж давно виступають проти ударів по російській території, особливо по нафтовій інфраструктурі, і попри те, що раніше Пентагон розчистив шлях для передачі Україні ракет «Томагавк», остаточне рішення щодо цього залишається за президентом Дональдом Трампом.

Нагадаємо, заступник міністра оборони США Елбридж Колбі поставив під сумнів ефективність української стратегії deep-strike та закликав союзників зосередитися на підтримці фронту. За його словами, далекобійні атаки не допомагають Україні досягти вирішального результату у війні, а удари по цивільній інфраструктурі можуть навіть посилювати підтримку ескалації з боку росіян. Таку заяву Колбі зробив під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн»

Заява Колбі пролунала на тлі української кампанії далекобійних ударів по російській території. Зокрема, українські сили атакували логістичні центри мережі Wildberries. За даними ЗМІ, ці об'єкти використовувалися не лише для комерційної діяльності, а й для постачання товарів військового призначення.