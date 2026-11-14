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Бундесвер випустив гумових качечок із автоматами. Вони спричинили політичний скандал

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Бундесвер випустив гумових качечок із автоматами. Вони спричинили політичний скандал
Коштувала крихітна, завдовжки лише 10 см, іграшка €9,99
фото: Bundeswehr

Представники німецької Лівої партії розкритикували продаж іграшок зі зброєю

Бундесвер до 71-ї річниці створення німецьких збройних сил відкрив офіційний інтернет-магазин сувенірів. Серед футболок, худі, кепок і плюшевих ведмедиків з'явилася незвичайна новинка – гумова качечка у військовій формі, бронежилеті, шоломі та з автоматом G95. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Коштувала крихітна, завдовжки лише 10 см, іграшка €9,99. Проте несподівано качечка стала справжнім хітом продажів.

Бундесвер випустив гумових качечок із автоматами. Вони спричинили політичний скандал фото 1

Уже наступного дня після відкриття магазину її розкупили, а сайт періодично «лягав», не витримуючи напливу відвідувачів.

Однак не всі оцінили військовий гумор. Представники німецької Лівої партії розкритикували продаж іграшок зі зброєю, зазначивши, що такі сувеніри применшують небезпеку військової служби. Натомість міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус  пояснив, що новий магазин має зробити армію ближчою та зрозумілішою суспільству.

Частину виторгу від продажу сувенірів спрямовуватимуть на підтримку військовослужбовців та їхніх родин.

Нагадаємо, у Німеччині громадянам пропонують долучатися до медичної служби Бундесверу за допомогою QR-кодів, розміщених на упаковках із вуличною їжею. 

Також Бундесвер збирається посилити чисельність особового складу дивізії територіальної оборони Бундесверу до 2035 року. До того часу чисельність  військових  має скласти понад 10 тис. осіб.

До слова, українські військові з реальним досвідом бойових дій прибули до Німеччини, щоб передати свої знання солдатам сухопутних військ Німеччини. Головна мета співпраці – адаптація німецької армії до викликів сучасної високотехнологічної війни, з якими щодня стикаються Збройні сили України.

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Теги: скандал Німеччина армія

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