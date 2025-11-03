3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 3 листопада 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

3 листопада в Україні відзначають День інженерних військ. У світі відзначають Всесвітній день медуз, а також День пам'яті святих священномучеників Акепсима, Йосифа і Айтала.

Свята в Україні

День інженерних військ України

Цей день присвячений усім інженерним військам, які забезпечують безпеку та оборону країни. Інженерні війська відіграють важливу роль у побудові та підтримці оборонних споруд, розміну територій, а також у виконанні різних інженерних завдань під час бойових дій.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день медуз (World Jellyfish Day)

Це неофіційне, але популярне свято присвячене цим дивовижним морським створінням, які населяють океани мільйони років. Мета дня — підвищити обізнаність про медуз, їхню важливу роль в екосистемі океану та їхню дивовижну біологію. Це також день для вивчення проблем, пов'язаних зі збільшенням популяції медуз у деяких регіонах, що може бути спричинено зміною клімату та надмірним виловом риби.

День «Розфарбуй світ у помаранчевий»

Кожного року, у перший понеділок листопада, світ занурюється в помаранчеві кольори. Будівлі підсвічуються теплими відтінками, вулицями крокують люди в яскравому одязі, а соціальні мережі наповнюються фото з помаранчевими стрічками. Сама природа в ці осінні дні фарбує все у помаранчевий. Це – День «Розфарбуй світ у помаранчевий» (Color the World Orange Day), міжнародна подія, що має надзвичайно важливу мету: підвищити обізнаність про важке та маловідоме захворювання – CRPS/RSD, або Комплексний регіональний больовий синдром. День «Розфарбуй світ у помаранчевий» – міжнародна підтримка людей, які щодня живуть із нестерпним болем.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих священномучеників Акепсима, Йосифа і Айтала

3 листопада за церковним календарем вшановують пам'ять трьох священномучеників, які постраждали за християнську віру в IV столітті, під час правління перського царя Шапура II.

Акепсим був єпископом, який, незважаючи на свій похилий вік, мужньо сповідував християнство, за що був підданий жорстоким тортурам.

Йосиф був пресвітером (священником), а Айтал – дияконом. Вони були учнями та послідовниками Акепсима.

Усі троє були заарештовані, піддані тривалим і болісним мукам, але не зреклися Христа. Зрештою, вони були страчені, ставши прикладом непохитної віри.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, на цей день, який у народі також міг називатися днем Іларіона, звертали увагу на такі знаки:

Якщо сніг випав, але на деревах залишилося листя – це означало, що сніг скоро розтане.

Ясна і сонячна погода – до швидкого похолодання.

Якщо на деревах є іній – варто очікувати на відлигу.

Багато шишок на ялинках – до теплої та м'якої зими.

Історичні події

1493 рік – Христофор Колумб відкриває Домініку;

1871 рік – у Центральній Африці знайдена зникає експедиція Девіда Лівінгстона;

1888 рік – знаходять останню жертву Джека-Різника;

1903 рік – Панама за підтримкою США відокремлюється від Колумбії;

1903 рік – нідерландський фізіолог Віллем Ейнтговен розробляє електрокардіограф;

1918 рік – Угорщина оголошує про своє відділення від Австрії;

1918 рік – Буковинське віче вирішує приєднати Північну Буковину до ЗУНР;

1927 рік – у Нью-Йорку під річкою Гудзон відкривають тунель Голланда – перший у світі підводний тунель для транспорту;

1943 рік – починається Битва за Київ;

1992 рік – президентом США стає Білл Клінтон;

1995 рік – учені Техаського університету уперше виділяють ген грудного раку;

2020 рік – президентські вибори у США між кандидатами Джо Байденом та Дональдом Трампом.

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Анатолій, Артемій, Герман, Григорій, Дмитро, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Семен, Федір.