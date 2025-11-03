Головна Країна Суспільство
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 3 листопада 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

3 листопада в Україні відзначають День інженерних військ. У світі відзначають Всесвітній день медуз, а також День пам'яті святих священномучеників Акепсима, Йосифа і Айтала.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 3 листопада 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День інженерних військ України

3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Цей день присвячений усім інженерним військам, які забезпечують безпеку та оборону країни. Інженерні війська відіграють важливу роль у побудові та підтримці оборонних споруд, розміну територій, а також у виконанні різних інженерних завдань під час бойових дій.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день медуз (World Jellyfish Day)

3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це неофіційне, але популярне свято присвячене цим дивовижним морським створінням, які населяють океани мільйони років. Мета дня — підвищити обізнаність про медуз, їхню важливу роль в екосистемі океану та їхню дивовижну біологію. Це також день для вивчення проблем, пов'язаних зі збільшенням популяції медуз у деяких регіонах, що може бути спричинено зміною клімату та надмірним виловом риби.

День «Розфарбуй світ у помаранчевий»

3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Кожного року, у перший понеділок листопада, світ занурюється в помаранчеві кольори. Будівлі підсвічуються теплими відтінками, вулицями крокують люди в яскравому одязі, а соціальні мережі наповнюються фото з помаранчевими стрічками. Сама природа в ці осінні дні фарбує все у помаранчевий. Це – День «Розфарбуй світ у помаранчевий» (Color the World Orange Day), міжнародна подія, що має надзвичайно важливу мету: підвищити обізнаність про важке та маловідоме захворювання – CRPS/RSD, або Комплексний регіональний больовий синдром. День «Розфарбуй світ у помаранчевий» – міжнародна підтримка людей, які щодня живуть із нестерпним болем.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих священномучеників Акепсима, Йосифа і Айтала

3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

3 листопада за церковним календарем вшановують пам'ять трьох священномучеників, які постраждали за християнську віру в IV столітті, під час правління перського царя Шапура II.

Акепсим був єпископом, який, незважаючи на свій похилий вік, мужньо сповідував християнство, за що був підданий жорстоким тортурам.

Йосиф був пресвітером (священником), а Айтал – дияконом. Вони були учнями та послідовниками Акепсима.

Усі троє були заарештовані, піддані тривалим і болісним мукам, але не зреклися Христа. Зрештою, вони були страчені, ставши прикладом непохитної віри.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, на цей день, який у народі також міг називатися днем Іларіона, звертали увагу на такі знаки:

  • Якщо сніг випав, але на деревах залишилося листя – це означало, що сніг скоро розтане.
  • Ясна і сонячна погода – до швидкого похолодання.
  • Якщо на деревах є іній – варто очікувати на відлигу.
  • Багато шишок на ялинках – до теплої та м'якої зими.

Історичні події

  • 1493 рік – Христофор Колумб відкриває Домініку;
  • 1871 рік – у Центральній Африці знайдена зникає експедиція Девіда Лівінгстона;
  • 1888 рік – знаходять останню жертву Джека-Різника;
  • 1903 рік – Панама за підтримкою США відокремлюється від Колумбії;
  • 1903 рік – нідерландський фізіолог Віллем Ейнтговен розробляє електрокардіограф;
  • 1918 рік – Угорщина оголошує про своє відділення від Австрії;
  • 1918 рік – Буковинське віче вирішує приєднати Північну Буковину до ЗУНР;
  • 1927 рік – у Нью-Йорку під річкою Гудзон відкривають тунель Голланда – перший у світі підводний тунель для транспорту;
  • 1943 рік – починається Битва за Київ;
  • 1992 рік – президентом США стає Білл Клінтон;
  • 1995 рік – учені Техаського університету уперше виділяють ген грудного раку;
  • 2020 рік – президентські вибори у США між кандидатами Джо Байденом та Дональдом Трампом.

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Анатолій, Артемій, Герман, Григорій, Дмитро, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Семен, Федір.

3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Прогноз погоди на тиждень 3 – 9 листопада 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 3 – 9 листопада 2025 року
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2025: традиції та молитва
Чи можна дітям їсти гриби? Мікологиня дала відповідь
Чи можна дітям їсти гриби? Мікологиня дала відповідь
Частині українців необхідно терміново замінити закордонний паспорт: подробиці
Частині українців необхідно терміново замінити закордонний паспорт: подробиці
Україна з початку вторгнення втратила 116 журналістів, 26 – у полоні РФ
Україна з початку вторгнення втратила 116 журналістів, 26 – у полоні РФ

