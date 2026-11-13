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Померлий кандидат набрав 57% голосів на виборах у США

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Померлий кандидат набрав 57% голосів на виборах у США
Брюс Джудічі, який помер у серпні, набрав 57% голосів на виборах у Каліфорнії
Bruce Giudici / Facebook

Брюс Джудічі помер ще в серпні, однак залишився у виборчому бюлетені

Американець Брюс Джудічі, який балотувався до ради наглядачів округу Калаверас у Каліфорнії, набрав 57% голосів на виборах, хоча помер за кілька місяців до голосування. За попередніми результатами, він випереджає свого опонента Клайда Клеппа на 497 голосів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Джудічі протягом багатьох років намагався здобути місце в раді наглядачів округу Калаверас. Однак у серпні 2026 року він помер під час передвиборчої кампанії.

За інформацією видання, смерть настала, коли кандидат проводив агітацію, обходячи будинки місцевих жителів та спілкуючись із виборцями.

Попри це, його ім'я залишилося у виборчих бюлетенях. На листопадових виборах Джудічі отримав більшість підрахованих голосів.

Станом на момент публікації результатів залишалося опрацювати приблизно 500 бюлетенів, тоді як перевага померлого кандидата становила 497 голосів. Остаточні результати виборів ще мають офіційно затвердити.

Як пише The New York Times, прихильники Джудічі продовжували закликати голосувати за нього навіть після смерті.

Вони пояснювали свою позицію небажанням підтримувати іншого кандидата – Клайда Клеппа. Зокрема, опоненти Клеппа критикували його попередню діяльність та звинувачували у введенні виборців в оману.

Таким чином, частина жителів округу свідомо підтримала кандидата, який уже не міг обійняти посаду.

Якщо Джудічі буде офіційно визнаний переможцем, місце в раді залишиться вакантним. Відповідно до передбаченої процедури, губернатор Каліфорнії зможе призначити тимчасового представника округу.

Призначена особа виконуватиме обов'язки до наступних виборів, які можуть відбутися у березні 2028 року.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про переобрання двох померлих кандидатів на виборах у США. У листопаді 2022 року американці віддали голоси за Ентоні Делюку з Пенсильванії та Барбару Купер із Теннессі, які померли незадовго до виборів. Їхні імена залишилися в бюлетенях, а після голосування постало питання заповнення вакантних посад.

Також «Главком» писав про незвичайні результати проміжних виборів у США 2026 року. Голосування 3 листопада принесло низку історичних результатів, зокрема обрання кандидатів, які стали першими представниками своїх спільнот на окремих виборних посадах.

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Теги: США вибори у США смерть

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