Заступник міністра оборони США Елбридж Колбі поставив під сумнів ефективність української стратегії deep-strike та закликав союзників зосередитися на підтримці фронту. За його словами, далекобійні атаки не допомагають Україні досягти вирішального результату у війні, а удари по цивільній інфраструктурі можуть навіть посилювати підтримку ескалації з боку росіян. Таку заяву Колбі зробив під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», пише «Главком».

За словами американського посадовця, публічна увага надмірно зосереджується на ефектних операціях углиб Росії, метою яких є завдати страждань російському населенню. Водночас, на його думку, такі дії не наближають завершення війни та не допомагають Україні покращити становище на лінії фронту.

Колбі також висловив застереження щодо атак по цивільній інфраструктурі. Він припустив, що такі удари можуть не послаблювати, а навпаки – посилювати підтримку ескалації серед росіян і давати Кремлю додаткові аргументи для продовження війни.

«Наша оцінка полягає в тому, що такі удари не є ефективними для перемоги у війні, а також не підтримують позиції України на передовій», – заявив представник Пентагону.

Натомість Колбі закликав союзників зосередити військову допомогу на посиленні спроможностей України утримувати лінію фронту та завдавати ударів безпосередньо по силах противника. Він наголосив, що підтримка таких операцій має залишатися пріоритетом.

Окремо американський посадовець зазначив, що удари по російських цілях, які не пов'язані безпосередньо з фронтом, можуть у підсумку допомагати Росії зберігати позиції на передовій.

Заява Колбі пролунала на тлі української кампанії далекобійних ударів по російській території. Зокрема, українські сили атакували логістичні центри мережі Wildberries. За даними ЗМІ, ці об'єкти використовувалися не лише для комерційної діяльності, а й для постачання товарів військового призначення.