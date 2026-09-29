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На Київщині надзвичайники врятували двох людей після російської атаки (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Київщині надзвичайники врятували двох людей після російської атаки (фото)
Рятувальники ліквідували пожежу на площі понад 300 кв. м
фото: ДСНС Київщини

Постраждалих госпіталізовано

У Бучанському районі внаслідок удару безпілотника загорівся приватний житловий будинок та покрівля сусіднього. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі понад 300 кв. м.

На Київщині надзвичайники врятували двох людей після російської атаки (фото) фото 1
На Київщині надзвичайники врятували двох людей після російської атаки (фото) фото 2
На Київщині надзвичайники врятували двох людей після російської атаки (фото) фото 3

Рятувальники врятували двох людей. Постраждалих госпіталізовано.

Нагадаємо, вночі 29 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ. У Соломʼянському районі зафіксовано влучання та пожежа в одному з корпусів навчального закладу. 

До слова, вдень 28 вересня російський безпілотник влучив у будівлю Національної академії наук України в Шевченківському районі Києва. У приміщенні спалахнула пожежа, всередині залишалися люди.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія цілеспрямовано б’є по цивільних і господарських об’єктах, та наголосив, що Україна відповість на такі удари. 

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Теги: ДСНС війна Київщина

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