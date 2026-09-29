На Київщині надзвичайники врятували двох людей після російської атаки (фото)

Постраждалих госпіталізовано

У Бучанському районі внаслідок удару безпілотника загорівся приватний житловий будинок та покрівля сусіднього. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі понад 300 кв. м.

Рятувальники врятували двох людей. Постраждалих госпіталізовано.

Нагадаємо, вночі 29 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ. У Соломʼянському районі зафіксовано влучання та пожежа в одному з корпусів навчального закладу.

До слова, вдень 28 вересня російський безпілотник влучив у будівлю Національної академії наук України в Шевченківському районі Києва. У приміщенні спалахнула пожежа, всередині залишалися люди.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія цілеспрямовано б’є по цивільних і господарських об’єктах, та наголосив, що Україна відповість на такі удари.