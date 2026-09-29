Президент Казахстану назвав Путіна прийнятною постаттю «для всього світу»

Водночас Токаєв підтримав територіальну цілісність України та назвав свій сценарій припинення бойових дій

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що вважає очільника Кремля Володимира Путіна «видатним державним діячем» та найбільш прийнятною політичною постаттю для Центральної Азії, Європи та всього світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Токаєва під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

«У мене дуже хороші відносини з президентом Путіним. Я вважаю його, можна сказати, видатним державним діячем. І сьогодні я з досить великою переконаністю говорив, що президент Путін як державний діяч, як керівник Росії – найбільш прийнятна політична постать, хоч як дивно це може для вас звучати, і для Центральної Азії, включно з Казахстаном, на мій погляд, і для Європи, і для всього світу», – заявив Токаєв, відповідаючи на запитання про російсько-українську війну.

Президент Казахстану також заявив, що вдячний Путіну за розуміння його особистої позиції щодо війни в Україні. За словами Токаєва, керівники держав виступають за припинення бойових дій. До них він зарахував і президента Росії.

Водночас Токаєв наголосив, що Казахстан від початку повномасштабного російського вторгнення дотримується положень Статуту ООН та наполягає на повазі до територіальної цілісності всіх держав.

«Ми з великою повагою ставимося до українського народу, його історії, культури, традицій і, звичайно ж, до української мови», – сказав він.

Говорячи про можливе завершення бойових дій, президент Казахстану уточнив, що не закликає до негайного припинення війни, оскільки вважає такий сценарій нереалістичним за нинішніх умов. Натомість Токаєв запропонував спочатку заморозити бойові дії, після чого перейти до дипломатичних переговорів.

«Я не говорив про те, що потрібно негайно зупинити війну. Я ж розумію, що це, напевно, за сучасних умов було б нереалістично. Я говорив про заморожування бойових дій на території України, щоб перейти до процесу дипломатичних чи будь-яких інших переговорів. Ось наша позиція», – зазначив президент Казахстану.

Токаєв також наголосив, що Астана прагне зберігати дружні відносини як із Росією, так і з Україною. Він пояснив, що у відносинах із Москвою Казахстан має враховувати низку обставин.

Зокрема, президент Казахстану звернув увагу на спільний із Росією кордон протяжністю 7597 км, проживання у Казахстані близько 2,7 млн етнічних росіян та значну присутність православної церкви.

До слова, Словаччина та Німеччина заявили про необхідність посилення тиску на Росію, зокрема за допомогою санкцій, щоб домогтися припинення війни проти України та переходу Москви до конструктивних переговорів.