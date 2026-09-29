Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Казахстану назвав Путіна прийнятною постаттю «для всього світу»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Президент Казахстану назвав Путіна прийнятною постаттю «для всього світу»
Президент Казахстану Токаєв розкрив своє ставлення до Путіна
фото: офіційний сайт президента Казахстану

Водночас Токаєв підтримав територіальну цілісність України та назвав свій сценарій припинення бойових дій

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що вважає очільника Кремля Володимира Путіна «видатним державним діячем» та найбільш прийнятною політичною постаттю для Центральної Азії, Європи та всього світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Токаєва під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

«У мене дуже хороші відносини з президентом Путіним. Я вважаю його, можна сказати, видатним державним діячем. І сьогодні я з досить великою переконаністю говорив, що президент Путін як державний діяч, як керівник Росії – найбільш прийнятна політична постать, хоч як дивно це може для вас звучати, і для Центральної Азії, включно з Казахстаном, на мій погляд, і для Європи, і для всього світу», – заявив Токаєв, відповідаючи на запитання про російсько-українську війну.

Президент Казахстану також заявив, що вдячний Путіну за розуміння його особистої позиції щодо війни в Україні. За словами Токаєва, керівники держав виступають за припинення бойових дій. До них він зарахував і президента Росії.

Водночас Токаєв наголосив, що Казахстан від початку повномасштабного російського вторгнення дотримується положень Статуту ООН та наполягає на повазі до територіальної цілісності всіх держав.

«Ми з великою повагою ставимося до українського народу, його історії, культури, традицій і, звичайно ж, до української мови», – сказав він.

Говорячи про можливе завершення бойових дій, президент Казахстану уточнив, що не закликає до негайного припинення війни, оскільки вважає такий сценарій нереалістичним за нинішніх умов. Натомість Токаєв запропонував спочатку заморозити бойові дії, після чого перейти до дипломатичних переговорів.

«Я не говорив про те, що потрібно негайно зупинити війну. Я ж розумію, що це, напевно, за сучасних умов було б нереалістично. Я говорив про заморожування бойових дій на території України, щоб перейти до процесу дипломатичних чи будь-яких інших переговорів. Ось наша позиція», – зазначив президент Казахстану.

Токаєв також наголосив, що Астана прагне зберігати дружні відносини як із Росією, так і з Україною. Він пояснив, що у відносинах із Москвою Казахстан має враховувати низку обставин.

Зокрема, президент Казахстану звернув увагу на спільний із Росією кордон протяжністю 7597 км, проживання у Казахстані близько 2,7 млн етнічних росіян та значну присутність православної церкви.

До слова, Словаччина та Німеччина заявили про необхідність посилення тиску на Росію, зокрема за допомогою санкцій, щоб домогтися припинення війни проти України та переходу Москви до конструктивних переговорів. 

Читайте також:

Теги: росія Казахстан Касим-Жомарт Токаєв

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мадяр очікує суттєвого збільшення кількості російських військових на фронті
Мадяр попередив про серйозне випробування для України на фронті
Вчора, 21:08
За даними джерел телеканалу, знайомих із перебігом переговорів, сторони обговорили співпрацю між США та Росією
Посланник Путіна зустрівся з представниками Трампа у Нью-Йорку
25 вересня, 15:58
Дудь після початку повномасштабного вторгнення публічно виступав проти розпочатої Росією війни
Росія внесла Юрія Дудя до переліку терористів та екстремістів
23 вересня, 16:41
У разі Росія втратить набагато більше, ніж отримає, запевнив Джузеппе Драгоне
Голова Військового комітету НАТО пригрозив Росії
19 вересня, 19:48
За словами Миколи Бровченка, Ані Лорак обрала Росію через простий розрахунок
Автор легендарної «Полудневої спеки» розказав, як Ані Лорак опинилася у Москві
17 вересня, 10:51
Відомо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав Москву 25 серпня 2026 року
Чи допоможе завершити війну втручання директора ЦРУ у переговори? Аналіз Politico
11 вересня, 04:50
Польський прем’єр також повідомив, що отримав від ЦРУ звіт щодо можливих подій найближчими місяцями
Польща готується до можливих атак РФ на прикордонні пункти – Туск
10 вересня, 20:16
Протягом липня та першої половини серпня 2026 року Росія атакувала 52 цивільні судна
РФ атакувала цивільне судно в Чорному морі: загинули моряки
10 вересня, 14:51
Польща збільшить активність своїх повітряних сил
Польща оголосила про посилення захисту повітряного простору через провокації РФ
4 вересня, 12:59

Політика

Єврокомісарка закликала Україну прискорити необхідні для ЄС реформи
Єврокомісарка закликала Україну прискорити необхідні для ЄС реформи
Президент Казахстану назвав Путіна прийнятною постаттю «для всього світу»
Президент Казахстану назвав Путіна прийнятною постаттю «для всього світу»
Прем'єр Британії зробив гучну заяву про наслідки виходу з Євросоюзу
Прем'єр Британії зробив гучну заяву про наслідки виходу з Євросоюзу
Словаччина та Німеччина закликали посилити тиск на Росію
Словаччина та Німеччина закликали посилити тиск на Росію
Трамп засумнівався, що Путін погодиться на енергетичне перемир'я – Kyiv Independent
Трамп засумнівався, що Путін погодиться на енергетичне перемир'я – Kyiv Independent
США запланували черговий раунд переговорів України та Росії
США запланували черговий раунд переговорів України та Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2026
72K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Сьогодні, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua