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Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює у Сполучених Штатах Америки

Закон Грема підписано. Що далі?

glavcom.ua
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Санкційний закон Грема: що Трамп має зробити протягом 30 днів
фото: Reuters

Закон Ліндсі Грема дійсно має потенціал стати «пекельним»

Трамп підписав закон Грема з санкціями проти Росії та Ірану. Що далі? У мережі купа коментарів і трактувань, але далеко не всі вони точні. Спробую розібрати усе по пунктах, і пояснити, чого на практиці очікувати в наступні тижні.

Про які російські санкції йдеться? Закон передбачає санкції проти високопосадовців РФ, олігархів і державних підприємств, найбільших російських банків, енергетичних компаній, тіньового флоту РФ, а також іноземних осіб чи компаній, які підтримують російську оборонну промисловість.

Крім цього, закон передбачає мита у розмірі до 500% на товари з Росії, і до 100% - на товари з п’яти країн світу, які є найбільшими імпортерами російської нафти або газу. Країни, які намагаються зменшити цю залежність, від тарифів звільняються.

По суті, йдеться про мита проти Індії та Китаю, в зоні потенційного ризику – Угорщина, Словаччина, Туреччина. Пекельні ці санкції чи ні – вирішуйте самі.

Чи має закон зобов’язуючий характер? Так. Це не резолюція у стилі «ми закликаємо президента». У тексті закону прописано: «президент повинен – the President shall», з чіткими вказівками і дедлайнами. Водночас у законі передбачена можливість винятків.

Спочатку про дедлайни. У більшості випадків президенту дають 30 днів, щоб запровадити санкції проти осіб або компаній, які відповідають вказаним критеріям. Деякі інші обмеження набули чинності автоматично. Серед автоматичних заборон – нові інвестиції у Росію, надання визначеного переліку послуг у РФ, заборона на купівлю цінних паперів тощо.

Більшість із цього – не нове, але 119-ий Конгрес підтвердив і продовжив цю політику своїм голосуванням, а Дональд Трамп – своїм підписом. Це важливо.

Тепер про винятки. Як і в більшості подібних законів, у тексті передбачений простір для відступу. Президент може звільнити від санкцій будь-яку особу чи компанію, якщо, на його думку, це відповідає національним інтересам США. Для цього президенту потрібно надіслати офіційне повідомлення до Конгресу з детальним обґрунтуванням кожного такого рішення.

Тобто застосування більшості санкцій (або звільнення від них) мало б відбутися протягом наступних 30 днів. Чи може Трамп звільнити від санкцій усе, повʼязане з Росією? В теорії, може. На практиці, думаю, ми побачимо мікс санкцій, тарифів та винятків.

Чи Трампові потрібен був цей закон, щоб ввести санкції? Ні, він міг запровадити їх сам. Зрештою, за кілька днів до ухвалення закону Мінфін США проактивно запровадив нові обмеження проти російського «ВТБ Банку». Але тепер це виходить за межі виконавчого указу президента. Таке рішення закріплене на законодавчому рівні і висловлює двопартійну волю Конгресу, тому має значно більше ваги.

Чи може Конгрес контролювати втілення закону – і чи має важелі впливу? Так. Якщо законодавці вважатимуть, що Трамп не виконує закон так, як передбачав Конгрес, це може стати ще одним приводом для тиску на Білий дім і для можливих розслідувань. І якщо за республіканського контролю в Конгресі це уявити складно, у випадку перемоги демократів у листопаді такий сценарій цілком можливий.

Чи підписав Трамп закон, щоб здобути додаткову підтримку перед виборами? Більшість американців підтримують посилення санкцій проти Росії, але це не входить у перелік їхніх щоденних турбот. Ціни на бензин, боротьба зі злочинністю, проблеми імміграції чи охорони здоровʼя хвилюють людей значно більше. Тому якщо хтось і думав про вибори, то це конгресмени, в чиїх в округах є велика українська або східноєвропейська чи балтійська громада.

Як реагує Росія? Там, мʼяко кажучи, не в захваті. Після того, як Конгрес ухвалив закон Ліндсі Грема, посольство РФ у США вийшло із заявою про «русофобію», «дестабілізацію ринків», і «намагання розсварити Москву, Вашингтон і Пекін». Перед цим у Кремлі називали ухвалення закону «недружніми діями, які стануть на заваді закінченню війни».

Закон Ліндсі Грема дійсно має потенціал стати «пекельним». Але наскільки дієвим він буде, значною мірою залежатиме від Дональда Трампа – а також від наступного скликання Конгресу.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія санкції Дональд Трамп війна США

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Остап Яриш

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