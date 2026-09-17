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Росія заборонила імпорт насіння з Молдови

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія заборонила імпорт насіння з Молдови
Насіння та посадковий матеріал належать до продукції, імпорт якої підлягає фітосанітарному контролю для запобігання поширенню шкідників і хвороб рослин
фото: Reuters

Кишинів заявив, що заздалегідь запропонував Москві провести необхідний аудит, однак російська сторона не відповіла

Росія тимчасово заборонила ввезення насіння та посадкового матеріалу з Молдови. У Кишиневі звинуватили Москву у створенні штучних перешкод для торгівлі та спростували офіційне пояснення російської сторони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

Россільгоспнагляд оголосив про обмеження 14 вересня. Крім Молдови, заборона на ввезення насіння та посадкового матеріалу стосується Мексики та Чехії.

Офіційною причиною російська сторона назвала завершення трирічного терміну акредитації фітосанітарних лабораторій у цих країнах.

У Россільгоспнагляді заявили, що для продовження дії документів необхідно було провести повторний аудит лабораторій. Російське відомство стверджує, що відповідних запитів від іноземних лабораторій не отримувало, через що подальше ввезення продукції стало неможливим.

Національне агентство безпеки харчових продуктів Молдови (ANSA) спростувало цю версію. У відомстві заявили, що Кишинів заздалегідь направив Москві офіційного листа, у якому поінформував про міжнародний статус молдовської лабораторії та запропонував провести необхідний аудит.

Речниця ANSA Маріана Граті повідомила, що молдовська сторона пропонувала провести дистанційний аудит ще у серпні 2026 року або в будь-який інший зручний для російської сторони час.

Однак відповіді на цю пропозицію Кишинів не отримав. У молдовському відомстві вважають, що це дає підстави говорити про штучне створення перешкод для експорту. «ANSA досі так і не отримала відповіді від російської сторони», – заявила Граті.

Нагадаємо, раніше уряд Росії підготував законодавчу базу, яка має дозволити імпортувати дизельне пальне за схемою, що вже використовується для закупівель бензину в Білорусі, Казахстані та Індії.

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Теги: росія імпорт Молдова

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