У Румунії біля кордону впав невідомий об’єкт: спалахнула пожежа

Об’єкт упав поблизу села Плауру на тлі російських атак по українських регіонах

У Румунії поблизу кордону з Україною впав невідомий об’єкт, після чого на місці спалахнула пожежа. Інцидент стався вночі проти 2 жовтня в районі села Плауру повіту Тулча. Румунське Міністерство національної оборони припускає, що об’єктом міг бути безпілотник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву відомства.

За даними відомства, румунські радіолокаційні системи вночі зафіксували нові атаки безпілотників по цивільних та інфраструктурних об’єктах України поблизу річкового кордону з Румунією.

Близько 05:00 військові отримали інформацію про падіння об’єкта поблизу Плауру. Після цього на місці виникла пожежа. Для її гасіння направили пожежну машину та команди Міністерства національної оборони.

Територію навколо місця падіння об’єкта оточили. Спеціалізовані команди Міноборони Румунії мають провести дослідження на місці, щоб встановити, що саме впало на території країни. За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, матеріальних збитків також не зафіксували.

Водночас румунське Міноборони наголосило, що його радіолокаційні системи не зафіксували жодного несанкціонованого проникнення в повітряний простір країни впродовж минулої ночі. Тому наразі немає підтвердження, що невідомий об’єкт перетнув повітряний простір Румунії.

Румунія регулярно посилює спостереження за повітряним простором у районі Тулчі через російські удари по українській інфраструктурі поблизу кордону. Раніше румунські військові вже повідомляли про виявлення уламків безпілотників у прикордонних районах.