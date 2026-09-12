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Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 12 вересня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 12 вересня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 12 вересня 2026 року

У Росії у Тольятті уражено завод, у Таганрозі виникла пожежа, під атаки РФ цієї ночі потрапили Кривий Ріг, Дніпро, Запоріжжя та Харків. 

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 12 вересня.

Вибухи у Росії

Пожежа у Тольятті
Пожежа у Тольятті
фото: соціальні мережі

Вночі 12 вересня безпілотники атакували Тольятті та Таганрог у Росії. 

У російському Тольятті Самарської області місцеві жителі повідомили про вибухи. Ймовірно, під удар потрапив «КуйбишевАзот». 

Одночасно з цим у Таганрозі Ростовської області під удар потрапила територія колишнього Таганрозького автомобільного заводу (ТагАЗ), де після атаки спалахнув резервуар. 

Атака на Україну

Запоріжжя

Наслідки удару по Запоріжжю
Наслідки удару по Запоріжжю
фото: Запорізька ОВА

Вночі 12 вересня російська терористична армія вдарила по Запоріжжю безпілотниками. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

За інформацією Федорова, російський безпілотник ударив по приватному сектору. Виникли пожежі, є руйнування. Двох людей, які опинилися під завалами одного із зруйнованих будинків, витягли, але, на жаль, жінка померла. 

Харків

Харків потрапив під атаку БпЛА
Харків потрапив під атаку БпЛА
фото з відкритих джерел

У ніч на 12 вересня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти вдарили по Київському району Харкова. Внаслідок «прильоту» ворожого дрону загинув 32-річний чоловік.

Кривий Ріг

Дим після вибухів у Кривому Розі
Дим після вибухів у Кривому Розі
фото: соціальні мережі

 Вночі 12 вересня росіяни вдарили по Кривому Рогу балістичними ракетами. Про це повідомили голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вілкул написав, що окупанти атакували Кривий Ріг балістичними ракетами з різних напрямків. Ганжа уточнив, що удар прийшовся по промисловому підприємству.

Дніпро

Пожежа у Дніпрі після вибухів
Пожежа у Дніпрі після вибухів
фото: соціальні мережі

Вночі 12 вересня російські терористи атакували Дніпро безпілотниками. Близько 00:30 у Дніпрі почали лунати вибухи. Внаслідок російської атаки в одному із районів міста почав здійматися дим.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа написав, що через удари РФ спалахнула пожежа на промисловому підприємстві. Постраждалих немає.

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Теги: Кривий Ріг Дніпро Запоріжжя Харків росія вибух пожежа

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