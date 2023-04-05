Путін вважає, що дружба із Зімбабве «перевірена часом», і більш надійна ніж із країнами ЄС

Путін заявив про деградацію відносин із Заходом і тепер робить ставки на Зімбабве і Гондурас. Відносини Росії і США «переживають глибоку кризу», заявив президент Путін на церемонії вручення справжніх грамот послам іноземних держав. Звертаючись до нового посла США в РФ Лінн Трейсі, Путін сказав, що зовнішня політика її країни начебто змусила його розпочати війну в Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Шановна пані посол, не хочеться порушувати благостну обстановку вручення вірчих грамот, і знаю, що, можливо, не погодьтеся з моєю думкою, але не можу не сказати сьогодні про те, що використання США у своїй зовнішній політиці таких інструментів, як підтримка так званих кольорових революцій, підтримка у зв'язку держперевороту в Києві в 2014 році, який зрештою і привів до сьогоднішньої української кризи, додатково зробила свій внесок у деградацію російсько-американських відносин», – запевнив Путін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Путін відзначив стабільність теплих відносин із Зімбабве і назвав партнером Гондурас. Він заявив, що дружба із Зімбабве «перевірена часом» і тепер буде розвивати освіту та культуру з цією країною.