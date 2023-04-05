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Ображений Путін заявив, що тепер дружитиме із Зімбабве та Гондурасом (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ображений Путін заявив, що тепер дружитиме із Зімбабве та Гондурасом (відео)
Путін знайшов нових геополітичних друзів
фото з відкритих джерел

Путін вважає, що дружба із Зімбабве «перевірена часом», і більш надійна ніж із країнами ЄС

Путін заявив про деградацію відносин із Заходом і тепер робить ставки на Зімбабве і Гондурас.  Відносини Росії і США «переживають глибоку кризу», заявив президент Путін на церемонії вручення справжніх грамот послам іноземних держав. Звертаючись до нового посла США в РФ Лінн Трейсі, Путін сказав, що зовнішня політика її країни начебто змусила його розпочати війну в Україні. 

«Шановна пані посол, не хочеться порушувати благостну обстановку вручення вірчих грамот, і знаю, що, можливо, не погодьтеся з моєю думкою, але не можу не сказати сьогодні про те, що використання США у своїй зовнішній політиці таких інструментів, як підтримка так званих кольорових революцій, підтримка у зв'язку держперевороту в Києві в 2014 році, який зрештою і привів до сьогоднішньої української кризи, додатково зробила свій внесок у деградацію російсько-американських відносин», –  запевнив Путін.

Путін відзначив стабільність теплих відносин із Зімбабве і назвав партнером Гондурас. Він заявив, що дружба із Зімбабве «перевірена часом» і тепер буде розвивати освіту та культуру з цією країною.

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Теги: диктатор Гондурас президент посол політика путін

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