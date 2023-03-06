Путін дає сигнал Зеленському: Головне з нового інтерв’ю Саакашвілі

««Більшість моїх симптомів пов'язані з отруєнням важкими металами. Жодна клініка в Грузії не зможе допомогти мені»

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі повідомив про значне погіршення стану свого здоров'я за півтора роки, які були проведені в ув'язненні в Грузії. Також Саакашвілі переконаний, що його катування – сигнал Путіна Володимиру Зеленському. Саме така доля чекала б на українського лідера, якби російському диктатору вдалося захопити владу в Україні. «Главком» публікує найголовніші думки Саакашвілі з інтерв'ю виданню Bild.

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Про того, хто винен у його ув'язненні

Політик заявив, що абсолютно впевнений у причетності президента Росії Володимира Путіна до його арешту та поганих умов утримання: «Путін сказав, що повісить мене за яйця, вони з Дмитром Медведєвим кілька разів говорили про те, щоб притягти мене до суду. Вони дали моєму наступнику Бідзіні Іванішвілі, який балотувався проти мене, два мільярди доларів на його передвиборчу кампанію. Перші звинувачення були висунуті, коли я став губернатором Одеси і зупинив там російську експансію. Сьогодні Грузією володіє російський олігарх і править середньовічний феодал».

Про свою хворобу

«Більшість моїх симптомів пов'язані з отруєнням важкими металами. Жодна клініка в Грузії не зможе допомогти мені. Польський уряд готовий прийняти мене для лікування, я також можу забезпечити собі лікування в Шаріті в Берліні, саме там, де лікувався Навальний», – сказав Саакашвілі Bild.

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«Коли я їхав з Києва, я важив 120 кіло, сьогодні важу 65 кіло. У мене страшенний біль по всьому тілу. Я повністю прикутий до ліжка, часто втрачаю свідомість. Багато хто дивується, як я ще живий. Тому що мій мозок за даними МРТ пошкоджений», – зазначив він.

Про Зеленського та Київ

«Для Зеленського, якого я вважаю сучасним Черчіллем, це важливе питання. По-перше, я є головою його нинішньої Ради реформ, мій кабінет в Адміністрації Президента України поруч з його кабінетом. Путін своїм ув’язненням також дає сигнал Зеленському: що його чекає одного разу, якщо він його не послухається».

Саакашвілі думає, що у Росії та Грузії не хочуть, щоб він повертався в Україну і допомагав Зеленському: «Путін сказав, що мене закатують і отруять. У відповідь на візит Байдена до Києва Марія Захарова особисто заявила, що моє затримання і складна ситуація – це перемога Росії».

Про свою смерть та майбутнє Грузії

Він також переконує, що багатьом буде вигідна його смерть, хоч для Грузії це і не є найкращим варіантом розвитку подій: «Для Грузії моє вбивство означатиме кінець грузинської демократії та суверенітету (...). Іноді мені здається, що нинішня влада хоче розв’язати громадянську війну. Вони думають, що так вони можуть зберегти свою владу». Він також висловив думку, що європейська перспектива для країни не помре, але смерть політика «справді спричинить великий хаос у Грузії».

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Про президента Іванішвілі

«Іванішвілі пов'язаний з Росією пуповиною. Йому подобається російська політична система. Водночас він і його маріонетки звинувачують Захід у тому, що я послав їх скинути – це повна нісенітниця. Іванішвілі не подобається велика хвиля симпатій до мене на Заході. А ще він здає Путіну Грузію тихо-мовчки. Але увага навколо мене завадила цьому плану».

Нагадаємо, 2 лютого апеляційний суд Грузії відмовився звільняти Михайла Саакашвілі від виконання вироку та переводити його до закордонної клініки для лікування. Саакашвілі був заарештований у вересні 2021 року, проти нього порушено кримінальну справу щодо незаконного перетину кордону.

У лютому 2023 року Європарламент зажадав звільнити Михайла Саакашвілі та запровадити санкції проти засновника правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзини Іванішвілі за «фундаментальну роль в арешті Михайла Саакашвілі» як «особисту вендетту».