Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін дає сигнал Зеленському: Головне з нового інтерв’ю Саакашвілі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Путін дає сигнал Зеленському: Головне з нового інтерв’ю Саакашвілі
фото:www.bbc.com

««Більшість моїх симптомів пов'язані з отруєнням важкими металами. Жодна клініка в Грузії не зможе допомогти мені»

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі повідомив про значне погіршення стану свого здоров'я за півтора роки, які були проведені в ув'язненні в Грузії. Також Саакашвілі переконаний, що його катування – сигнал Путіна Володимиру Зеленському. Саме така доля чекала б на українського лідера, якби російському диктатору вдалося захопити владу в Україні. «Главком» публікує найголовніші думки Саакашвілі з інтерв'ю виданню Bild

Про того, хто винен у його ув'язненні 

Політик заявив, що абсолютно впевнений у причетності президента Росії Володимира Путіна до його арешту та поганих умов утримання: «Путін сказав, що повісить мене за яйця, вони з Дмитром Медведєвим кілька разів говорили про те, щоб притягти мене до суду. Вони дали моєму наступнику Бідзіні Іванішвілі, який балотувався проти мене, два мільярди доларів на його передвиборчу кампанію. Перші звинувачення були висунуті, коли я став губернатором Одеси і зупинив там російську експансію. Сьогодні Грузією володіє російський олігарх і править середньовічний феодал».

Про свою хворобу 

«Більшість моїх симптомів пов'язані з отруєнням важкими металами. Жодна клініка в Грузії не зможе допомогти мені. Польський уряд готовий прийняти мене для лікування, я також можу забезпечити собі лікування в Шаріті в Берліні, саме там, де лікувався Навальний», – сказав Саакашвілі Bild.

«Коли я їхав з Києва, я важив 120 кіло, сьогодні важу 65 кіло. У мене страшенний біль по всьому тілу. Я повністю прикутий до ліжка, часто втрачаю свідомість. Багато хто дивується, як я ще живий. Тому що мій мозок за даними МРТ пошкоджений», – зазначив він. 

Про Зеленського та Київ

«Для Зеленського, якого я вважаю сучасним Черчіллем, це важливе питання. По-перше, я є головою його нинішньої Ради реформ, мій кабінет в Адміністрації Президента України поруч з його кабінетом. Путін своїм ув’язненням також дає сигнал Зеленському: що його чекає одного разу, якщо він його не послухається». 

Саакашвілі думає, що у Росії та Грузії не хочуть, щоб він повертався в Україну і допомагав Зеленському: «Путін сказав, що мене закатують і отруять. У відповідь на візит Байдена до Києва Марія Захарова особисто заявила, що моє затримання і складна ситуація – це перемога Росії».

Про свою смерть та майбутнє Грузії 

Він також переконує, що багатьом буде вигідна його смерть, хоч для Грузії це і не є найкращим варіантом розвитку подій: «Для Грузії моє вбивство означатиме кінець грузинської демократії та суверенітету (...). Іноді мені здається, що нинішня влада хоче розв’язати громадянську війну. Вони думають, що так вони можуть зберегти свою владу». Він також висловив думку, що європейська перспектива для країни не помре, але смерть політика «справді спричинить великий хаос у Грузії».

Про президента Іванішвілі 

«Іванішвілі пов'язаний з Росією пуповиною. Йому подобається російська політична система. Водночас він і його маріонетки звинувачують Захід у тому, що я послав їх скинути – це повна нісенітниця. Іванішвілі не подобається велика хвиля симпатій до мене на Заході. А ще він здає Путіну Грузію тихо-мовчки. Але увага навколо мене завадила цьому плану».

Нагадаємо, 2 лютого апеляційний суд Грузії відмовився звільняти Михайла Саакашвілі від виконання вироку та переводити його до закордонної клініки для лікування. Саакашвілі був заарештований у вересні 2021 року, проти нього порушено кримінальну справу щодо незаконного перетину кордону.

У лютому 2023 року Європарламент зажадав звільнити Михайла Саакашвілі та запровадити санкції проти засновника правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзини Іванішвілі за «фундаментальну роль в арешті Михайла Саакашвілі» як «особисту вендетту».

Читайте також:

Теги: санкції Михайло Саакашвілі путін вбивство партії політика смерть влада перемога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Настав час сформулювати обов'язкові позиції капітуляції московського диктаторського режиму»
Акт капітуляції для фашистської Росії
20 лютого, 13:35
Бойко отримав звання Героя України у 2004 році від тодішнього президента Леоніда Кучми
Шмигаль доручив розробити санкції РНБО проти Бойка
7 лютого, 17:22
У США планують санкції для нових російських банків
У Вашингтоні вирішують, які банки РФ підпадуть під санкції – Reuters
14 лютого, 21:53
Ядерна загроза РФ: Японія зробила заяву
Ядерна загроза РФ: Японія зробила заяву
14 лютого, 08:08
Кремль визнав, що не планував реалізовувати Мінські домовленості
Кремль визнав, що не планував реалізовувати Мінські домовленості
16 лютого, 13:40
Перед виступом Путіна у Лужниках лунала українська похоронна пісня (відео)
Перед виступом Путіна у Лужниках лунала українська похоронна пісня (відео)
22 лютого, 19:51
Міністр зазначив, перемога – це коли Україна буде суверенною
Резніков анонсував новий період війни
24 лютого, 10:15
Європейський Союз висловив свою підтримку у річницю повномасштабного вторгнення Росії
Україна в одному слові: глави МЗС країн Євросоюзу записали чутливе відео
24 лютого, 14:33
Влад Ляшенко працював арт-директором відомого київського клубу Bel Etage Music Hall
Раптово помер відомий продюсер Влад Ляшенко
3 березня, 17:18

Політика

У Ердогана з'явився суперник на майбутніх виборах: що про нього відомо
У Ердогана з'явився суперник на майбутніх виборах: що про нього відомо
Путін дає сигнал Зеленському: Головне з нового інтерв’ю Саакашвілі
Путін дає сигнал Зеленському: Головне з нового інтерв’ю Саакашвілі
Міністри оборони країн ЄС зберуться на неформальну зустріч: деталі
Міністри оборони країн ЄС зберуться на неформальну зустріч: деталі
Росія відмовилася дати ОБСЄ дані про своє озброєння, і придумала причину
Росія відмовилася дати ОБСЄ дані про своє озброєння, і придумала причину
Стало відомо, скільки років за гратами отримає винуватиця теракту у Туреччині
Стало відомо, скільки років за гратами отримає винуватиця теракту у Туреччині
Уряд Литви готує новий пакет допомоги Україні
Уряд Литви готує новий пакет допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
У петербурзькому аеропорту екстрено сів винищувач із ракетою під крилом (фото)
60K
«Бавовна» в Підмосков’ї та масштабна повітряна тривога: головне за ніч
31K
ЗСУ здійснюють обмежений тактичний відхід у Бахмуті – ISW
20K
Нічна атака дронів: деталі ударів по Дніпропетровщині
18K
Росіяни оприлюднили відео розстрілу українського полоненого: Банкова жорстко відреагувала
18K
Пригожин дає шанс Україні

Новини

Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
Сьогодні, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
3 березня, 07:24

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту