Громадяни Ірану, Росії та президент Сирії: Зеленський ввів у дію санкції РНБО

У додатку до указу у списку фізичних осіб фігурує громадянин Сирії Башар Хафез аль-Асад

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо застосування персональних санкцій проти 300 фізичних осіб та 141 юридичної особи. Відповідний указ підписано та оприлюднено 18 березня на сайті президента.

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Із 300 фізичних осіб, проти яких введено санкції, троє громадян Сирії, сім – Ірану, інші – РФ. Санкції запроваджено строком на 10 років та передбачають, зокрема, блокування активів та торговельних операцій, транзиту та перевезень територією України, анулювання ліцензій, заборону на приватизацію та купівлю землі, передачі технологій та прав на інтелектуальну власність.

Зі 141 юридичної особи 16 іранських компаній, включаючи Shahed Aviation Industries Company та Shahed aviation industries research center, дві базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах, решта - російські, переважно машинобудівні та військові заводи, а також науково-виробничі підприємства. Санкції проти них запроваджено також на 10 років.

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Також у додатку до указу у списку фізичних осіб, проти яких запроваджуються санкції, за №280 фігурує громадянин Сирії Башар Хафез аль-Асад (Bashar Hafez al-Asad), з датою народження 11 листопада 1965 року.

Чинний президент Сирії Башар Хафез аль-Асад, за даними його офіційної біографії, народився 11 вересня 1965 року.

Окрім Башар Асада до списку обмежень потрапили премʼєр-міністр Сирії Хусейн Арнус та міністр закордонних справ країни Фейсал аль-Мікдад.

Нагадаємо, 15 січня Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України Про застосування персональних санкцій проти 198 російських пропагандистів і учасників ток-шоу на російських каналах, а також інших діячів медіасфери РФ.