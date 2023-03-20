Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія відкрила кримінальну справу проти суддів Гааги, які видали ордер на арешт Путіна

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія відкрила кримінальну справу проти суддів Гааги, які видали ордер на арешт Путіна
Росіяни не визнають дійсним міжнародний ордер на арешт Путіна
фото з відкритих джерел

Російські слідчі порушили справу проти суддів Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали, Серхіо Херардіо Угаль, а також проти прокурора МКС Каріма Хана

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти прокурора та суддів Міжнародного кримінального суду, які видали ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє Слідчий комітет РФ. 

Зазначається, що слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Ахмад Хана та суддів Міжнародного кримінального суду Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали та Серхіо Херардіо Угаля.

Це сталося після того, як МКС видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

У Слідкомі Росії вважають, що кримінальне переслідування Путіна має «свідомо незаконний характер, оскільки підстав для притягнення до кримінальної відповідальності немає».

Там нагадують, що відповідно до Конвенції про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, лідери держав мають імунітет від юрисдикції іноземних держав. Тому судді МКС нібито вчинили злочин за російським законодавством – намагаються притягнути до відповідальності свідомого невинного та незаконного його звинувачують.

Проте нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд єдиний у світі має право притягувати до відповідальності будь-кого. Жодна людина в світі немає імунітету перед МКС. Його створили на основі Римського статуту, який ратифікували 123 країни світу. Хоча РФ цей статут не ратифікувала, то вона може не визнавати рішення суду та не зобовʼязана їх виконувати, але не це забороняє суду порушувати проти росіян кримінальну справу. Україна теж не ратифікувала статут – але визнає юрисдикцію суду на своїй території. Тому МКС може розслідувати воєнні злочини, які вчинили на міжнародно визнаній території України, і висувати звинувачення.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та  уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що остання пов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

У Росії вже погрожують суду в Гаазі гіперзвуковою ракетою. 

До слова, виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний. 

Читайте також:

Теги: арешт путін суд росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Всі думки у психопатів заточені тільки на агресію, на те, як на когось напасти, пограбувати, щось захопити
Російські пропагандисти хочуть розпочати війну з Туреччиною
Вчора, 17:41
Багато істориків та сучасників стверджували, що саме в Маріуполі Гітлер вперше зрозумів, що війну програно
Гітлер теж приїжджав в захоплений Маріуполь
Вчора, 12:23
Конгрес русофілів показували по всіх російських каналах
Замість Лисої гори музей Пушкіна
15 березня, 09:16
Путін оголосив про низку реформ, щоб покращити роботу оборонно-промислового комплексу
Якісна «оборонка» чи навчені солдати: ISW розповів про важкий вибір Кремля
15 березня, 06:40
Росія боїться «русофобії». Радбез ООН сьогодні проведе екстрене засідання
Росія боїться «русофобії». Радбез ООН сьогодні проведе екстрене засідання
14 березня, 00:20
У Верховному суді розглянуть справу щодо Полтавського ГЗК
Верховний суд розгляне справу стосовно пакету акцій Полтавського ГЗК, яким хоче заволодіти Коломойський
10 березня, 13:38
Бахмут: прикордонники знищили підрозділ «вагнерівців», що готувався до наступу (відео)
Бахмут: прикордонники знищили підрозділ «вагнерівців», що готувався до наступу (відео)
1 березня, 18:54
Італійська розвідка пояснила, навіщо Путіну оперативна пауза на фронті
Італійська розвідка пояснила, навіщо Путіну оперативна пауза на фронті
1 березня, 08:04
Після вибухів у «Мачулищах» Лукашенко дав наказ силовикам
Після вибухів у «Мачулищах» Лукашенко дав наказ силовикам
27 лютого, 16:29

Політика

Росія відкрила кримінальну справу проти суддів Гааги, які видали ордер на арешт Путіна
Росія відкрила кримінальну справу проти суддів Гааги, які видали ордер на арешт Путіна
Перший гість Путіна після ордера на арешт: деталі візиту Сі Цзіньпіна (оновлено)
Перший гість Путіна після ордера на арешт: деталі візиту Сі Цзіньпіна (оновлено)
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду: ордер на арешт для Путіна – довічний
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду: ордер на арешт для Путіна – довічний
Неповага до Сі Цзіньпіна. Хто замість Путіна зустрів китайського лідера в аеропорту
Неповага до Сі Цзіньпіна. Хто замість Путіна зустрів китайського лідера в аеропорту
Сі Цзіньпін прилетів до Путіна у Москву: перше відео
Сі Цзіньпін прилетів до Путіна у Москву: перше відео
Байден виклав інтригуючий напис у блакитно-жовтих тонах
Байден виклав інтригуючий напис у блакитно-жовтих тонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Кремль підбирає наступника Путіну: розвідка повідомила про ситуацію в РФ
24K
Путін зізнався, чому вичікував із нападом на Україну
15K
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години
12K
Візит Путіна до Маріуполя: диктатор зустрівся з мародерами
7276
Для чого Путіну візит до окупованого Маріуполя: оцінка ISW
7061
Знайшли «ухилянта»: бійцю, що обороняє Бахмут, зателефонували з військкомату

Новини

Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
Сьогодні, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
18 березня, 05:41
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
18 березня, 01:34
Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
17 березня, 06:18

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту