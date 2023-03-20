Росія відкрила кримінальну справу проти суддів Гааги, які видали ордер на арешт Путіна

Російські слідчі порушили справу проти суддів Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали, Серхіо Херардіо Угаль, а також проти прокурора МКС Каріма Хана

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти прокурора та суддів Міжнародного кримінального суду, які видали ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє Слідчий комітет РФ.

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Зазначається, що слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Ахмад Хана та суддів Міжнародного кримінального суду Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали та Серхіо Херардіо Угаля.

Це сталося після того, як МКС видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

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У Слідкомі Росії вважають, що кримінальне переслідування Путіна має «свідомо незаконний характер, оскільки підстав для притягнення до кримінальної відповідальності немає».

Там нагадують, що відповідно до Конвенції про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, лідери держав мають імунітет від юрисдикції іноземних держав. Тому судді МКС нібито вчинили злочин за російським законодавством – намагаються притягнути до відповідальності свідомого невинного та незаконного його звинувачують.

Проте нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд єдиний у світі має право притягувати до відповідальності будь-кого. Жодна людина в світі немає імунітету перед МКС. Його створили на основі Римського статуту, який ратифікували 123 країни світу. Хоча РФ цей статут не ратифікувала, то вона може не визнавати рішення суду та не зобовʼязана їх виконувати, але не це забороняє суду порушувати проти росіян кримінальну справу. Україна теж не ратифікувала статут – але визнає юрисдикцію суду на своїй території. Тому МКС може розслідувати воєнні злочини, які вчинили на міжнародно визнаній території України, і висувати звинувачення.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що остання пов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

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У Росії вже погрожують суду в Гаазі гіперзвуковою ракетою.

До слова, виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний.