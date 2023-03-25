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Прикордонники показали «дорогу життя» в Бахмуті (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прикордонники показали «дорогу життя» в Бахмуті (відео)
Місто Бахмут сьогодні залишається епіцентром бойових дій
фото з відкритих джерел

Захисники продовжували рух на машині, попри прильоти

Працівники Державної прикордонної служби України показали, як пересуваються у Бахмуті на Донеччині. Місто сьогодні залишається епіцентром бойових дій. Відповідне відео з’явилося на каналі ДПСУ в Telegram.

На кадрах видно, як українські захисники, попри прильоти по місту,продовжують свій рух. Зазначається, що ролик був знятий 24 березня.

«Фортеця Бахмут. Кожна дорога в місті – це дорога життя!», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, українським Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. 

Крім того, британська розвідка повідомила, що наступ російських військ на місто Бахмут практично зупинився.

Раніше повідомлялося, що наступальний потенціал російських загарбників у Бахмуті знижується через великі втрати та активні дії ЗСУ.

22 березня президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку в Донецьку область і відвідав передові позиції українських захисників на Бахмутському напрямку. Глава держави заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту. Президент також поспілкувався з військовими та подякував їм за захист України.

Теги: розвідка Володимир Зеленський президент місто Валерій Залужний втрати відео наступ британська розвідка Бахмут

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