Нові провокації Північної Кореї: ракета впала в економічній зоні Японії
Ракета приземлилася у морі на захід від острова Хоккайдо
18 листопада Північна Корея знову запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Ракета упала у винятковій економічній зоні Японії. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє NHK.
Ракета приземлилася у морі на захід від острова Хоккайдо.
Це був перший випадок з березня цього року, коли північнокорейська ракета впала в економічній зоні Японії.
За звичайної траєкторії польоту ракета могла подолати близько 15 тисяч км і досягти континентальної частини США.
Берегова охорона Японії повідомила, що не має інформації про пошкодження японських літаків або кораблів.
«Я вкотре рішуче заявляю, що це абсолютно неприйнятно», - заявив Кісіда.
Нагадаємо, 17 листопада Північна Корея випустила балістичну ракету невизначеного типу в бік Східного моря, що стало її першою ракетною провокацією за тиждень.
3 листопада КНДР запустила у бік Японії міжконтинентальну балістичну ракету, яка вийшла з ладу.
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